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Carolina Dieckmmann muda visual para papel no remake de "A Viagem"

Atriz ficou morena e com o cabelo mais curto para interpretar Diná, personagem que foi de Christiane Torloni em 1994

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Carolina Dieckmmann intepretará Diná em filme de "A Viagem"Carolina Dieckmmann intepretará Diná em filme de "A Viagem" - Foto: Reprodução/Instagram (@loracarola ); TV Globo/Divulgação

Carolina Dieckmmann está de visual novo. A atriz compartilhou em suas redes sociais, nesta terça-feira (5), a mudança para viver Diná no remake de “A Viagem”.

Além de escurecer o cabelo, a artista precisou cortá-lo. A transformação deixa a aparência da atriz mais próxima à de Christiane Torloni em 1994, quando ela interpretou o mesmo papel.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Um post compartilhado por carolina dieckmmann (@loracarola)

Um vídeo publicado nas redes sociais mostra os bastidores do processo. Carolina Dieckmmann aparece imitando um choro e desabafa: “Eu não quero cortar o cabelo”. 

A situação rendeu elogios de famosos e também brincadeiras. Fazendo uma referência ao papel vivido por Carol em “Laços de Família”, Padre Fabio de Mello comentou: “Esse alarde todo para alguém que já raspou a cabeça?”. 
 

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Novela com versões em 1975 e 1994, “A Viagem” será transformada em filme pela Globo. Além de Carolina Dieckmmann, outros nomes do elenco já foram anunciados.

Pedro Novaes, que encerrou recentemente as gravações de “Três Graças”, será Alexandre e já “platinou” os cabelos para o personagem. Otávio Jordão, que foi interpretado por Antonio Fagundes nos anos 1990, terá Rodrigo Lombardi na versão cinematográfica.

Eriberto Leão fará o médico Alberto. Lucinha Lins, que fez parte do elenco da novela, volta à trama com um novo papel: Dona Maroca. Já Emílio Dantas será Téo. 

O longa-metragem tem roteiro de Jaqueline Vargas - a partir da obra de Ivani Ribeiro - e direção de Henrique Sauer. As gravações começam em maio e ainda não há previsão de estreia. 

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