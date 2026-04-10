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FAMOSOS Carolina Ferraz fala pela 1ª vez após saída do "Domingo Espetacular": "Recomeçar é comigo" Em vídeo publicado nesta sexta-feira, 10, ela agradeceu a todos os colegas de emissora

A atriz e apresentadora Carolina Ferraz se manifestou pela primeira vez no Instagram após o desligamento do Domingo Espetacular, da Record TV.



Em vídeo publicado nesta sexta-feira, 10, ela agradeceu a todos os colegas de emissora e afirmou que já está trabalhando em um novo projeto na casa, conforme já havia adiantado em nota enviada ao Estadão.

"Encerro um ciclo muito importante no Domingo Espetacular, marcado por projetos relevantes e uma relação construída com respeito e admiração mútua. Meu muito obrigada a todos os colegas de redação, editores, produtores, cinegrafistas, redatores que me acompanharam esse período", começou.

Carolina ficou à frente do programa dominical ao lado de Roberto Cabrini por seis anos. Em nota, a emissora escreveu que segue "de portas abertas para novos projetos juntos, em breve".





Nova fase

Além de reafirmar o novo projeto, ainda desconhecido, ela afirmou que foi identificada como uma figura atrativa para o mercado publicitário. "Neste momento, já estou em desenvolvimento com a própria emissora de um novo projeto, em estágio avançado, que dialoga diretamente com a fase que venho construindo. Um formato que também me permite maior flexibilidade para projetos pontuais e independentes."

Ela prossegue: "Recentemente, fui reconhecida pelo mercado publicitário como um nome forte na conexão com marcas, o que reforça esse novo momento da minha carreira e amplia minhas possibilidades de atuação. Paralelamente, sigo estruturando novos projetos no entretenimento, com foco em conteúdos mais próximos do público e conectados ao mercado".

Carolina avisa ainda que a nova fase a tornará mais versátil. Ela reforça que o jornalismo exige "uma condução mais institucional" e que agora está mais livre.

"Após um período no jornalismo, que naturalmente exige uma condução mais institucional, entro agora em uma fase onde posso explorar de forma mais ampla minha versatilidade, com uma comunicação mais leve, próxima e espontânea. Estou livre. É um momento de construção sólida, com muitas novidades por vir. Recomeçar é preciso. E vocês sabem que recomeçar é comigo mesma "

Substituída por veterana da casa

Após o desligamento de Carolina, a Record anunciou a jornalista Camila Busnello como a nova parceira de Cabrini à frente do jornalístico. Com 20 anos de casa na emissora, ela já foi correspondente internacional, repórter especial e apresentadora da edição vespertina do Jornal da Record.



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