A- A+

CINEMA Carolina Kasting vai integrar júri do 30º Cine PE, que ocorre em junho Festival terá exibições dos filmes em competição no Teatro do Parque

O Cine PE anunciou, nesta sexta-feira (22), mais uma presença confirmada em sua 30ª edição: a atriz Carolina Kasting. O festival ocorre de 1º a 7 de junho, com entrada gratuita.

A artista estará entre os jurados da Mostra Competitiva de Longas-Metragens Nacionais. Os filmes concorrentes serão exibidos em sessões no Teatro do Parque.

Conhecida por seus diversos papéis na TV, Carolina Kasting é natural de Santa Catarina e iniciou sua trajetória artística aos 14 anos. Ela esteve em novelas como “Terra Nostra”, “Mulheres Apaixonadas”, “Coração de Estudante” e “Cabocla”.



No cinema, Carolina estrelou “Sonhos Tropicais”, dirigido por André Sturm. Pelo filme, ela conquistou o prêmio de Melhor Atriz no então Festival de Cinema do Recife, que depois viria a ser rebatizado como Cine PE.

Veja também