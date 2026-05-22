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CINEMA

Carolina Kasting vai integrar júri do 30º Cine PE, que ocorre em junho

Festival terá exibições dos filmes em competição no Teatro do Parque

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Carolina Kasting já foi premiada pelo Cine PECarolina Kasting já foi premiada pelo Cine PE - Foto: João Miguel Junior/TV Globo

O Cine PE anunciou, nesta sexta-feira (22), mais uma presença confirmada em sua 30ª edição: a atriz Carolina Kasting. O festival ocorre de 1º a 7 de junho, com entrada gratuita.

A artista estará entre os jurados da Mostra Competitiva de Longas-Metragens Nacionais. Os filmes concorrentes serão exibidos em sessões no Teatro do Parque.

Conhecida por seus diversos papéis na TV, Carolina Kasting é natural de Santa Catarina e iniciou sua trajetória artística aos 14 anos. Ela esteve em novelas como “Terra Nostra”, “Mulheres Apaixonadas”, “Coração de Estudante” e “Cabocla”.
 

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No cinema, Carolina estrelou “Sonhos Tropicais”, dirigido por André Sturm. Pelo filme, ela conquistou o prêmio de Melhor Atriz no então Festival de Cinema do Recife, que depois viria a ser rebatizado como Cine PE. 

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