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CINEMA Para viver Carolina Maria de Jesus em filme premiado em Cannes, Maria Gal perdeu 18 quilos Produção em fase de finalização receberá 10 mil euros depois de vencer competição no Marché du Film

Para interpretar Carolina Maria de Jesus (1914-1977) na adaptação cinematográfica do livro “Quarto de despejo”, prevista para estrear em 2027, Maria Gal mudou o cabelo, emagreceu 18 quilos e estudou com preparadores de elenco do Brasil e dos Estados Unidos.

O filme venceu esta semana um dos prêmios do programa Goes to Cannes, do Marché du Film, concedido pela A.H. Media Production, no valor de 10 mil euros. O Goes to Cannes é uma vitrine para projetos em desenvolvimento que apoia talentos promissores. Este ano, a edição distribuiu três prêmios, oferecidos por A.H Media Production, pelo Ciné+ OCS e pela Sideral Cinema, no Festival de Cannes.

Com produção de Move Maria (produtora fundada por Gal), Raccord, Buda Filmes e coprodução da Globo Filmes, o filme tem profissionais negros na direção (Jeferson De), no roteiro (Maíra Oliveira) e na direção de fotografia (Lílis Soares). Gal, que comprou os direitos do livro originalmente publicado em 1960, sonhava em transformar “Quarto de despejo” em filme há 11 anos.

"Achava inacreditável não ter um longa sobre Carolina. Pensava: Meu Deus, que racismo estrutural tão violento é esse? Como que ninguém enxerga essa mulher?" — disse a atriz ao GLOBO em dezembro. — Conforme os anos passam, essa obra se torna mais atual. A Carolina falava de segurança alimentar, falava de protagonismo feminino e negro, saneamento básico, mãe solteira, violência contra a mulher... Ela escreveu para gente de hoje.

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