Carpinejar critica proibição de leitura no Big Brother Brasil: "Desestímulo à cultura"

Em suas redes sociais, o escritor Fabrício Carpinejar postou um vídeo com críticas às regras do Big Brother Brasil, da TV Globo, que proíbem os participantes de levar livros, ler e escrever no reality.



"Você já percebeu que ninguém lê no Big Brother Brasil? No programa de maior audiência da Globo, é proibido ler. É proibido levar livros. Nenhum participante pode ter aceso à literatura durante os 100 dias de confinamento. É um desestímulo à cultura, um desserviço. Você está inspirando o público a não depender de livros para o seu crescimento profissional, pessoal, para a sua comunicação em grupo", critica o escritor.



Em seguida, Carpinejar faz uma comparação sobre a proibição da leitura com as atividades físicas da academia, que são permitidas aos participantes. "Você não pode nem escrever, e a alegação é que a leitura inibiria a interação. Mas você pode passar uma ou duas horas isolado em um aparelho da academia sem falar com ninguém. Mas não pode ficar uma ou duas horas isolado na rede ou no quarto. Não tem sentido! E o mais irônico é que existe, em um dos aposentos, uma biblioteca de mentira, uma biblioteca cenográfica", argumenta.

