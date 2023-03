A- A+

K-POP Carreira solo de Jisoo, do Blackpink, desabrocha no clipe de "Flower"; assista Durante a pré-venda, o single álbum "ME" quebrou recorde entre solistas femininas de K-pop ao bater a marca de 1,3 milhão de unidades encomendadas

Jisoo, integrante do BLACKPINK, realizou nesta sexta-feira (31) sua aguardada estreia solo. A cantora sul-coreana lançou o videoclipe de "Flower", faixa-título do single álbum "ME", que conta ainda com a canção "All eyes on me". Durante a pré-venda, o disco quebrou recorde entre solistas femininas de K-pop ao bater a marca de 1,3 milhão de unidades encomendadas.

Em um comunicado divulgado à imprensa sul-coreana nesta quinta-feira, Jisoo explicou que pensou bastante em como poderia mostrar a si mesma de forma diferente do que os blinks (como são chamados os fãs do BLACKPINK) já conhecem.

"Durante o processo, encontrei um novo 'eu'. Concluí este álbum que carrega minha história, dando ideias pessoais não apenas para música, mas também para estabelecimento de conceito, estilo e produção de videoclipe", afirmou Jisoo em nota, segundo o portal The Korea Herald.

Sobre "Flower", a cantora comentou que a escolheu para ser a faixa-título por combinar com sua voz e por representá-la bem na performance.

"Parecia o destino quando escutei pela primeira vez a demo da música no estúdio. É uma música dançante mas ao mesmo tempo lírica com um gancho viciante", acrescentou.

A canção, composta por 24, VVN e Kush, apresenta elementos que remetem à sonoridade tradicional da música coreana. Nas prévias do lançamento, Jisoo também resgata um visual com influências antigas, incluindo figurino, adereços, ambientação e combinação de cores.

Tal vínculo com o passado já havia ganhado força, inclusive, na cena inicial do MV de "Pink venon", lançado em 19 de agosto de 2022, em que Jisoo aparece tocando um geomungo, um tipo de instrumento de cordas.

É possível notar que embora a percussão de "Flower" seja bem marcada, ela é mais suave do que os habituais estilos de electropop e trap que caracterizam o quarteto, marcado por sucessos como "Boombayah", "Ddu-du ddu-du", "Kill this love" e "How you like that", ainda que o BLACKPINK também chame atenção pelas baladas "Stay", "Really", "You never know" e "The happiest girl".

Quanto à filmagem do MV de "Flower", realizada nos EUA, ela descreveu como uma ocasião memorável.

"Filmamos em uma rua vazia que parecia estar dentro do 'Show de Truman'. Você poderá encontrar diversas versões de mim", avaliou.

Jisoo lembrou que Rosé foi visitá-la durante a gravação do vídeo e que, só pela presença dela, sentiu suas energias recarregadas.

"Eu estava um pouco solitária por trabalhar sozinha, já que estou acostumada a trabalhar com minhas colegas de equipe, mas quando vi Rosé, fiquei muito feliz e instantaneamente cheia de energia", contou.

Também mostrando carinho por "All Eyes On Me", Jisoo disse que acredita que o público gostará desta canção por soar como algo "refrescante e atraente". Esta canção, composta por Teddy, R.Tee, 24 e VVN, exige maior alcance vocal e é marcada pelos atributos da música eletrônica.

Com sua estreia solo na música, Jisoo — que já adquiriu destaque em sua carreira como atriz ao ter protagonizado o K-drama "Snowdrop" ao lado de Jung Hae-in — completou a divulgação de projetos individuais para cada membro do quarteto. A primeira foi Jennie, com o hit "Solo" em 12 de novembro de 2018, seguida por Rosé e Lisa, com seus respectivos single álbuns, "R" e "Lalisa", lançados em 12 de março de 2021 e 10 de setembro de 2021.

Em "R", Rosé divulgou as músicas "On the ground", a principal do disco, e "Gone" — ambas com videoclipes. Lisa, por sua vez, gravou as canções "Lalisa", faixa-título de seu disco, e "Money". Enquanto a faixa que leva o nome da rapper tailandesa foi apresentada num MV, e a segunda ganhou um vídeo focado na coreografia.

"Esperei tanto por essa estreia. Eu não poderia estar mais feliz quando vejo meus fãs com meu álbum, repleto de mim mesma, Jisoo", celebrou a artista.

