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LUTO Carrie Anne Fleming, atriz de "Supernatural", morre aos 51 anos Atriz canadense morreu em fevereiro, segundo relatos da imprensa americana, mas informação só foi revelada nesta segunda, 23

Morreu aos 51 anos a atriz Carrie Anne Fleming, conhecida por papéis em séries como Supernatural e iZombie.

De acordo com a imprensa americana, Fleming morreu no último dia 26 de fevereiro, no Canadá, mas a informação só foi revelada nesta semana. Segundo Jim Beaver, colega de Fleming em Supernatural, a atriz morreu por complicações de um câncer de mama. A informação foi revelada por ele à Variety.

Nascida em 16 de agosto de 1974 na província canadense de Nova Escócia, Carrie iniciou a carreira no cinema e na TV em 1994 no telefilme Viper, e em seguida fez uma participação ao lado de Adam Sandler em Um Maluco no Golfe (1996). Nos anos seguintes, seguiu com pequenos personagens em filmes para a TV, até séries como The L Word, Smallville e Os 4400.

Em Supernatural, sua personagem era Karen Singer, esposa de Bobby, interpretado por Beaver. Seu papel mais marcante foi na comédia de terror iZombie, em que interpretou uma personagem regular, Candy Baker, por cinco temporadas. Ela deixa uma filha, Madalyn Rose.

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