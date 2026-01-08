A- A+

roubo Carro de Alcione é roubado na Zona Norte do Rio Ela está em Angra dos Reis de férias e não estava no veículo. Motorista passa bem

O carro da cantora Alcione foi roubado na manhã desta quinta-feira em Inhaúma, Zona Norte do Rio.

A sambista passa férias em Angra dos Reis, Costa Verde, e não estava no veículo. No automóvel estava apenas o motorista, que não foi ferido na ação dos criminosos.

O crime aconteceu na Avenida Pastor Martin Luther King, próximo ao cemitério de Inhaúma. Ainda não há notícias se a polícia conseguiu recuperar o veículo ou se os assaltantes foram presos.

