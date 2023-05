A- A+

RIO DE JANEIRO Carro de Jeff Machado ultrapassou barreira policial no mesmo dia em que ator teria desaparecido Multa do dia 23 de janeiro foi registrada enquanto o carro percorria a Estrada da Ilha, em Guaratiba

Uma das provas reunidas no inquérito policial sobre o assassinato de Jeff Machado é uma multa do dia 23 de janeiro, data na qual a polícia acredita ter sido a da morte. No registro, o veículo do ator, um Renault Duster branco, ultrapassa uma blitz da Polícia Militar às 20h26 na Estrada da Ilha, em Guaratiba, na Zona Oeste do Rio.

A distância é de pouco mais de 12 km (ou 20 minutos de carro) do local onde Jeff foi encontrado morto, na Rua Itueira, em Campo Grande, no dia 22 de maio, quatro meses após o início das investigações. A vítima estava dentro de um baú, enterrado e acimentado a dois metros de profundidade no quintal de uma casa.

O principal suspeito, até o momento, é o assistente de produção Bruno de Souza Rodrigues, amigo do ator desde 2018. De acordo com a família de Jeff, Bruno prometia alavancar a carreira do artista, mediando contratações para novelas.

Logo após o desaparecimento, descobriu-se que Bruno estava com alguns pertences do ator, como as chaves da casa, do carro e com cartões. À polícia, o suspeito teria dito que os itens foram deixados pelo próprio Jeff, que estaria em São Paulo a trabalho.

