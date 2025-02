"Carro do Batman" e gato raro de R$ 120 mil: Oruam ostenta vida de luxo na web

A- A+

Que Oruam acumula uma série de polêmicas, não se pode negar, mas o rapper de apenas 23 anos também é dono de um extenso patrimônio — e não é por menos, já que é um dos mais famosos do país. Filho do traficante Marcinho VP, preso desde 1996, a última controvérsia envolvendo seu nome ocorreu na última quinta-feira (20), quando foi encaminhado à delegacia após ser parado por PMs por “dar um cavalo de pau na rua” e ser acusado de ter usado do momento para promover seu novo álbum, “Liberdade”.

Autoridades consideram que o cantor realizou o crime propositalmente em frente a uma blitz — realizando uma manobra intencional em que o carro desliza lateralmente, no local onde era realizado uma operação policial na via —, visando justamente chamar atenção para si, numa "estratégia de marketing" para o novo álbum. A ação, aliás, teria sido filmada por parte da equipe dele. Especula-se que as imagens integrarão um clipe de uma das canções inéditas.





Bem verdade é que, além da divulgação do novo álbum, Oruam já voltou a esbanjar todos os utensílios de ouro que tem. Nos stories, do Instagram, ele publicou a foto de uma criança com o pescoço e os dedos lotados de joias produzidas com o metal precioso. “Meu maior sonho é ter meu pai do meu lado, e conviver com ele. Vários anos que minha mãe não vê meu pai, nós sofremos pra ca*****. É por isso que eu marolo mesmo, compro ouro e carro mesmo, compro vários bagulhos”, disse ele uma vez ao falar sobre a sua vida de luxo.





Oruam tem um Audi TT RS, chamado 'carro do Batman' — Foto: Reprodução/Instagram

Ele é também dono de vários carros de luxo, como um Porsche Carrera 911, modelo de 2021 na cor verde-limão, que pode custar cerca de R$ 1 milhão, e um Audi TT RS, que tem um preço de aproximadamente R$ 500 mil. Este último, aliás, Oruam chama de “carro do Batman” por se parecer muito com o automóvel do super-herói. Na lista do rapper, há ainda um ônibus personalizado, de R$ 1 milhão, de acordo com o jornal Extra.

Entre os luxos na vida de Oruam há ainda um gato raro, o Savannah F1, apelidado pelo cantor de Malandrex. O animal, conhecido como o gato mais caro do mundo, pode valer até R$ 120 mil. Hoje, quem passa maior parte do tempo com o felino é a namorada do rapper, Fernanda Valença, uma estudante de veterinária.





Malandrex, gato do rapper Oruam é da espécie Savannah F1 Foto: Reprodução/ Instagram

A namorada do rapper, Fernanda Valença, mostra a rotina com o pet nas redes sociais Foto: Reprodução/ Instagram

Em registro dos 'stories' de Oruam, Malandrex aparece em cima de um armário Foto: Reprodução/ Instagram

William Andrade, o "Russo", é o adestrador responsável pelo treinamento de animais da espécie no Brasil Foto: Arquivo pessoal

Fernanda chama carinhosamente o animal de "onça" e "filho" em registros Foto: Reprodução/ Instagram

Quem é Oruam?

Um dos principais nomes do rap e do trap nacional, o rapper Oruam — ou Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, seu nome de batismo — é uma figura conhecida por se envolver numa série de polêmicas.





Oruam em apresentação em Portugal — Foto: @oruam__ no Instagram

Filho do traficante Marcinho VP, preso desde 1996, Oruam se tornou alvo de críticas de milhares de fãs nas redes sociais, em março da ano passado, após realizar um show no festival Loolapalooza, em São Paulo. Na ocasião, ele subiu ao palco com uma camiseta pedindo pela liberdade da figura paterna. Marcinho está condenado a 44 anos de prisão, por tráfico de drogas e homicídios.

À época, diante da repercussão negativa do caso, o cantor explicou que sua manifestação no festival de música era "só um desabafo de um menor que cresceu sem ter o seu pai perto", como escreveu por meio do Instagram. "Meu pai errou, mas está pagando pelos seus erros e com sobra. Não tentem tirar de uma pessoa o direito de reivindicar condições melhores para o seu pai, e nem de quer vê-lo em liberdade", ressaltou Oruam. A publicação, no entanto, atraiu mais e mais críticas.

Além com a relação com o pai, Oruam também é envolvido com outra grande nome do tráfico carioca: Elias Maluco, condenado pelo assassinato do jornalista Tim Lopes. Considerado tio do músico, Elias foi homenageado pelo sobrinho com uma tatuagem na barriga.

Apesar das controvérsias em torno de sua família, o cantor é considerado um dos maiores nomes no atual cenário do rap e do trap, com uma carreira iniciada em 2021. Atualmente, ele tem mais de 13 milhões de ouvintes mensais no Spotify, com músicas de sucesso como “Diz aí qual é o plano?”, “Rolé na favela de nave”, “Horas iguais” e “Oh garota, eu quero você só pra mim”, seu último hit, ao lado de MC Tuto e Zé Felipe.

