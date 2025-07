A- A+

CELEBRIDADES Carrões de luxo e "dono da casa cara do condomínio": a fortuna de MC Ryan SP Funkeiro enriqueceu com sucessos na música e hoje coleciona mimos de alto padrão, como um lago artificial de R$ 5 milhões em sua casa no campo

MC Ryan SP não quer saber de tanta modéstia. Em suas redes sociais, o funkeiro de 24 anos aparece sempre rodeado de muito luxo: usa acessórios de ouro, exibe sua mansão, carros de luxo e participa de festas com personalidades como o jogador Neymar Jr. e o surfista Gabriel Medina.

Recentemente, foi além e brincou com o próprio corpo ao perguntar: “Você gosta de te tudo?”, fazendo um trocadilho entre “ter tudo” e “tetudo”, em uma foto em que aparece juntando maços de dinheiro.

Com hits como “Tá rico os menino do gueto” e “365 dias (Vida mansa)” (ambas com participação de outros funkeiros), o artista conseguiu aumentar exponencialmente o patrimônio a partir do funk. Em um vídeo que circula nas redes sociais, o funkeiro fala abertamente quanto tem em sua conta atualmente. “Ryan está bilionário já”, diz ele, brincando. “Tô nada. Mas já fiz os meus primeiros R$ 100 milhões.”

Hoje, ele afirma ser dono de uma das mansões mais caras do residencial onde mora, adquirida em novembro de 2023, em Mogi das Cruzes, na Região Metropolitana de São Paulo. “Eu sou a prova viva que tudo pode acontecer. Nós é artista monstro de periferia. Respeita. Nós vem do pouco! Acredita no seu sonho, menor”, disse ele. “Eu sempre vi essa casa quando eu ia na casa do Kevin! Dono da casa mais cara do condomínio.”

Na garagem do cantor, há carros de luxo como uma Lamborghini Aventador roxa, avaliada em R$ 4 milhões. A coleção de automóveis há ainda uma Lamborguini Urus, Porsche Carrera 911s, Mercedes-AMG G 63, entre outros.

Em um vídeo para o canal dos influencers Tatá Estaniecki e Lucas Rangel, Ryan mostra outro de seus imóveis, uma casa no campo avaliada em R$ 15 milhões. A residência, entre muitos ambientes, tem ainda um lago que o funkeiro diz ter custado cerca de R$ 5 milhões para a criação. “Apaixonei de cara pelo fato do tamanho, vocês não tem ideia. E pelo formato da casa também, porque parece aquelas casas de italiano, daqueles filmes do Pablo Escobar”, diz ele no vídeo.

A fortuna do cantor já virou assunto em outras ocasiões. Em maio deste ano, ele foi preso após realizar manobras conhecidas como “cavalos de pau” com um carro de luxo no gramado do Estádio Barão da Serra Negra, em Piracicaba (SP), onde havia se apresentado na noite anterior. Ele foi solto após pagar uma fiança de R$ 1 milhão determinada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP).

