A- A+

celebridades Carros de luxo, cachê em alta, mansão no RJ: saiba qual a fortuna do cantor Belo Artista, que afirma ter quitado dívida de R$ 7 milhões com o ex-jogador Denilson, recebeu mais de R$ 200 mil por um único show neste ano

Lá pelas tantas, o cantor Belo tirou do bolso R$ 7 milhões e encerrou, enfim, uma pendenga judicial que se arrastava há mais de duas décadas. Nesta quarta-feira (12), o processo movido pelo ex-jogador de futebol Denilson, que havia comprado o extinto grupo Soweto em 1999, chegou ao derradeiro capítulo com a quitação de uma dívida antiga por parte do artista. É um '"ciclo fechado", como celebrou o cantor. Mas, afinal, qual a fortuna de Belo hoje?

Dos últimos dez anos pra cá, o valor do cachê de Belo cresceu significativamente. Se antes o paulista de 49 anos cobrava valores entre R$ 50 e R$ 70 mil para apresentações em cidades pequenas do Brasil, em shows bancados por prefeituras, neste ano a quantia praticamente triplicou em alguns casos. Em maio de 2023, o artista exigiu R$ 250 mil por um show em tributo ao aniversário de Maricá, no estado fluminense. Em janeiro deste mesmo ano, no município de Itapissuma, em Pernambuco, outra apresentação custou R$ 200 mil.

Belo nunca escondeu que tem apreço por bens materiais. Na garagem da casa onde vive com a mulher, a modelo e influenciadora digital Gracyanne Barbosa, ele mantém dois carros de luxo, frota que é avaliada em mais de R$ 1 milhão. Volta e meia, ele é visto — quase sempre com roupas de grife, algo que ele também gosta — dando uma volta com um dos "possantes" (da marca Porsche e BMW) no bairro onde mora, no Rio de Janeiro.

A casa num condomínio na Barra da Tijuca, na Zona Oeste da cidade, é bem equipada, aliás. Avaliado em cerca de R$ 3 milhões, o imóvel conta com academia de ginástica, salão de beleza, ofurô, banheira de hidromassagem, piano de cauda, lustres de cristal...

Entenda o caso

Depois de 22 anos, Belo afirma ter quitado a sua dívida milionária com Denilson. O valor do débito supera os R$ 7 milhões, numa novela que se arrastou na Justiça e que ganhou novos capítulos quando o ex-jogador pediu o bloqueio da premiação do cantor na "Dança dos Famosos", da TV Globo, para garantir o pagamento.

A assessoria de Belo afirma que o impasse foi "resolvido". Nesta quarta-feira (12), porém, Denilson usou as redes sociais para afirmar que o caso não está 100% resolvido. O cantor Belo teria surpreendido os envolvidos no processo ao quitar o que devia — depois de a Justiça acolher o pedido de penhora da premiação e determinar outros bloqueios financeiros para o artista.

Em post no Instagram, Denilson frisa que as ambas estão empenhadas em solucionar o impasse. "Em relação às últimas notícias divulgadas sobre o caso com o cantor Belo, o que posso afirmar é que ambas as partes estão empenhadas em encontrar uma solução e tão logo o assunto esteja 100% resolvido, me manifestarei. Ainda não está", escreveu ele, no Instagram.

Entenda o caso

Denílson comprou o grupo Soweto em 1999 e, pouco tempo depois, em 2000, processou o cantor por quebra de contrato, quando ele saiu da banda e optou por carreira solo.

Em 2004, Belo foi condenado a pagar R$ 388 mil ao ex-jogador. Contudo, o valor não havia sido quitado até este mês, acrescido de correção monetária. O cantor justificou o não pagamento alegando que não reconhecia Denílson como detentor dos direitos da banda e afirmando que nunca recebeu aporte financeiro do ex-jogador entre 1999 e 2000.

Até o início deste mês, a defesa do músico calculava que cerca de R$ 1,7 milhão em direitos autorais das músicas de Belo já haviam sido penhorados, recebidos por Denílson com o bloqueio nas contas do cantor nos repasses feitos pela Abramus.

Veja também

susto Ana Maria Braga tranquiliza fãs após não apresentar Mais Você; saiba o que aconteceu com a loira