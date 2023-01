A- A+

CELEBRIDADES Carros, relógios e versos: como Piqué e Shakira vivem uma guerra fria após a separação Após música da colombiana com indiretas ao ex-jogador e sua namorada, espanhol ironizou a ex-mulher

Aquele que já foi um dos casais mais icônicos do mundo dos famosos está em pé de guerra. O ex-jogador Piqué e a cantora Shakira, que anunciaram o fim de seu casamento em junho do ano passado, quebraram as formalidades e têm trocado provocações públicas numa espécie de "guerra fria" nos últimos dias.

Em meio a rumores de traição por parte do jogador espanhol, ícone do Barcelona, os dois pouco falavam sobre o relacionamento de 11 anos desde o anúncio do término. Mas isso mudou após a divulgação de uma produção musical de Shakira.

Em parceria com o DJ argentino Bizarrap, a cantora colombiana participou do "BZRP Music Sessions 53", uma iniciativa de músicas em parceria com outros artistas. Na sua produção, deixou versos que tudo indica se tratarem sobre seu antigo casamento.

"Trocou uma Ferrari por um Twingo / Trocou um Rolex por um Casio", canta Shakira em referência a marcas e modelos de relógios e carros, das luxuosas às mais modestas. Uma mensagem indireta, mas quase direta, à nova namorada do jogador, Clara Chía. O vídeo chegou a 118 milhões de visualizações em quatro dias.

O jogador foi longe para responder à ex-mulher. Neste último domingo, Piqué apareceu num evento da "Kings League", seu torneio de futebol alternativo com influenciadores, dirigindo um Twingo.



Não ficou só nessa. Em transmissão ao vivo da "Kings League", o ex-jogador alegou que estaria fechando um acordo com a Casio, fabricante de relógios citada por Shakira, para patrocinar o torneio. Também deixou outra mensagem irônica aparentemente direcionada à colombiana e defendendo a atual namorada:

— Temos muitas contagens regressivas e muitos relógios. Esse relógio é para a vida toda.

