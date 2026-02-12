Cartaz internacional do filme "Pipa" é divulgado; saiba mais sobre o roteiro

A- A+

O longa-metragem brasileiro cearense “Feito Pipa”, dirigido por Allan Deberton e estrelado por Yuri Gomes, Teca Pereira e Lázaro Ramos, faz sua estreia mundial na programação oficial da Berlinale 2026, de 12 a 22 de fevereiro, integrando a mostra competitiva Generation e está confirmado na seleção do Teddy Award, o mais antigo e importante prêmio dedicado ao cinema queer no mundo.



O cartaz internacional acaba de ser divulgado sob o nome "Gugu´s World".

O filme

Gugu é um menino de quase 12 anos, sonhador e apaixonado por futebol, que vive com a avó Dilma, uma professora aposentada que o cria de forma livre e afetuosa, sem se preocupar com os julgamentos dos moradores da cidade.



A relação do garoto com o pai Batista é difícil, feita de ausências, expectativas e afetos não ditos.



Avó e neto moram sozinhos ao lado da barragem de Araújo Lima que, após anos de seca, começa a revelar as ruínas de uma antiga cidade submersa, trazendo à tona lembranças que mudaram a vida da família.

Cartaz internacional do filme "Pipa". Primeiro Plano/Divulgação

A produção

Produzido por Deberton Filmes e Biônica Filmes, em coprodução com a Warner Bros., e com distribuição da Paris Filmes no Brasil, “Feito Pipa”, e roteiro de André Araújo, potencializado pela Incubadora Paradiso, pelo Laboratório Sesc Novas Histórias e pelo Cena 15 - Porto Iracema, o filme foi rodado em Quixadá e cidades vizinhas do interior do Ceará, e se passa às margens da barragem de Araújo Lima, onde após anos de seca revela uma antiga cidade submersa em ruínas.



A obra constrói uma narrativa sensível sobre amadurecimento, liberdade e amor.



Com mais de 150 festivais e 76 prêmios conquistados por seus curtas-metragens, Deberton teve seu primeiro longa, “Pacarrete”, exibido no 22º Festival Internacional de Cinema de Xangai, onde concorreu ao Golden Goblet Award. No Brasil, o filme foi o grande vencedor do Festival de Gramado, com oito Kikitos.



*Com informações da assessoria de imprensa

