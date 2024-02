A- A+

MÚSICA Cartas de amor de Eric Clapton e George Harrison para Pattie Boyd serão leiloadas A ex-modelo e musa dos anos 1960, que inspirou clássicos do rock como ''Layla'' e ''Wonderful Tonight'' de Eric Clapton, e ''Something'' de George Harrison

Pattie Boyd, ex-modelo e musa dos anos 1960, que inspirou clássicos do rock como ''Layla'' e ''Wonderful Tonight'' de Eric Clapton, e ''Something'' de George Harrison, disponibilizou cartas íntimas que revelam os detalhes de seu triângulo amoroso com os dois músicos para serem leiloadas.



Com o aval de Clapton, Boyd coloca em leilão essas correspondências, juntamente com outros itens memoráveis da época. As informações são do The Telegraph.

Casada inicialmente com Harrison, Boyd foi o objeto de desejo de Clapton, que expressou seu amor e sofrimento em cartas apaixonadas. Uma dessas cartas, escrita em 1970, endereçada a Boyd ainda como esposa de Harrison, Clapton questiona:"Você ainda ama seu marido ou tem outro amante? Todas essas perguntas são muito impertinentes, eu sei, mas se ainda há um sentimento no seu coração por mim... você deve me deixar saber!".



Assinada com "Todo meu amor, E," essa carta inicialmente foi confundida por Boyd com uma de um fã, até que Clapton a esclareceu ser o autor em uma ligação naquela mesma noite.

Em outra carta, Clapton escreve em uma página arrancada de um livro, com maior desespero. "Querida Layla, por nada mais do que os prazeres passados eu sacrificaria minha família, meu deus, e minha própria existência... Por que você hesita, sou um amante ruim, sou feio, sou muito fraco, muito forte, você sabe por quê? Se você me quer, me tome, eu sou seu... se você não me quer, por favor, quebre o feitiço que me prende."

Já em 1971, uma carta de Harrison para Boyd, enviada do hotel Plaza de Nova York enquanto ele organizava o Concerto para Bangladesh, mostra uma abordagem menos intensa.



Harrison simplesmente pede que Boyd ligue para ele "para dizer olá ao marido" e comenta sobre compras de almofadas, expressando saudade com um toque cotidiano: "Espero que você esteja bem. Sinto sua falta. Estou morrendo de fome - muitos sanduíches de queijo grelhado. Te amo."

Estas cartas, que Boyd descreve como "partes de coração", serão leiloadas pela Christie’s, com estimativas de preço entre 10 mil libras esterlinas e 15 mil libras esterlinas (aproximadamente R$ 63,2 mil a R$ 94,8 mil) cada.

