Cartas raras de Pokémon avaliadas em US$ 100 mil são roubadas de loja em Massachusetts

Mais de US$ 100 mil em cartas e caixas de Pokémon raros foram roubados de uma loja em Massachusetts especializada em itens colecionáveis, disse o proprietário da loja. Um ladrão usou um martelo para arrombar a porta da loja, a 1st Edition Collectibles, em New Bedford, Massachusetts, por volta das 2h30 da manhã de terça-feira, no horário local.

Uma vez lá dentro, o ladrão correu até uma vitrine e colocou os itens colecionáveis de Pokémon em uma sacola antes de fugir, de acordo com William Gilmour, um dos três proprietários da loja. Ele disse que os itens roubados, que incluíam cinco cards raros e algumas caixas vintage, estavam avaliados entre US$ 100 mil e US$ 113 mil.

"Eles entraram e saíram da nossa loja em 30 segundos", disse Gilmour. "Eles foram direto para esses itens de alto valor."

As cartas roubadas incluíam um Charizard Shadowless BGS 8.5 First Edition e um Blastoise Shadowless BGS 7.5 First Edition. (BGS significa Beckett Grading Services, uma empresa que classifica cartas colecionáveis.) As caixas lacradas incluíam uma booster Unlimited Green Wing do conjunto base Pokémon. Gilmour disse que uma caixa de booster contém 36 pacotes de cards originais.

"Eles são realmente raros, porque quantas caixas lacradas ainda existem de 1999 a 2000?", perguntou Gilmour.

A loja, que vende itens Pokémon, cards esportivos colecionáveis e videogames antigos, fica no centro de New Bedford, a cerca de 96 quilômetros ao sul de Boston.

"Somos pequenos, mas poderosos", disse Gilmour sobre a loja, acrescentando que abriu a loja com seus amigos de infância "por amor à cidade e ao hobby".

Holly Huntoon, porta-voz do Departamento de Polícia de New Bedford, disse que o arrombamento continua sob investigação e que nenhuma prisão foi feita.

No Facebook, os donos da loja publicaram uma imagem de vídeo de vigilância do roubo e uma lista destacando os itens roubados para conscientizar o público.

O Pokémon, abreviação de pocket monsters (monstros de bolso), tornou-se popular na década de 1990 quando foi lançado no Japão como videogame e, em seguida, como um jogo de cartas colecionáveis, apresentando uma coleção de criaturas que vivem em um mundo de fantasia ao lado dos humanos.

Os monstros, que são mais fofos do que assustadores — pense no Pikachu amarelo, parecido com um rato, que tem uma cauda em forma de raio e pode descarregar eletricidade de suas bochechas vermelhas quando irritado — conquistaram um público fiel entre fãs e colecionadores.

Os Pokémon apareceram ao longo dos anos em muitas formas comerciais, incluindo bonecos e em séries animadas, filmes e jogos de vídeo e smartphone. Os seguidores gostam de colecionar os personagens em vários jogos.

"Eles acertaram em cheio no marketing com a frase 'Tenho que pegar todos'", disse Gilmour, explicando a popularidade duradoura de Pokémon.

