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VIOLÊNCIA CONTRA MULHER Cartolouco se manifesta após ser denunciado por agressões a ex-namoradas Influenciador afirmou que a matéria apresentou uma versão incompleta dos fatos e questionou informações divulgadas pelo programa

O influenciador Lucas Strabko, conhecido como Cartolouco, publicou um vídeo nas redes sociais nesta terça-feira, 14, em que negou as acusações de violência física e psicológica feitas por ex-namoradas em reportagem exibida pelo Fantástico, da TV Globo. Ele afirmou que a matéria apresentou uma versão incompleta dos fatos e questionou informações divulgadas pelo programa.

"Não tem como eu ficar quieto mais pelas acusações que eu recebi", afirmou o influenciador no início do pronunciamento.

Cartolouco disse que uma das mulheres ouvidas pelo programa, Gabriela Augusto, já havia apresentado acusações semelhantes em um processo aberto em 2023. Segundo ele, a Justiça o inocentou em setembro de 2024. O influenciador também contestou a informação exibida pelo Fantástico de que as denúncias de duas ex-namoradas não haviam chegado à Justiça. "As queixas chegaram sim na Justiça, e eu fui inocentado", afirmou.

No vídeo, Cartolouco apresentou mensagens que, segundo ele, foram enviadas por Gabriela após o processo citado. Ele afirmou que os contatos posteriores entre os dois demonstrariam que a relação continuou após as acusações. "Se eu fosse esse monstro que estão tentando me colocar, nada disso teria acontecido depois", disse.

Sobre o processo atual, no qual se tornou réu por agressão física e violência psicológica contra outra ex-namorada, Cartolouco afirmou que não poderia comentar detalhes por orientação de seus advogados.

"Não posso comentar mais nada sobre ele, mas poderia falar muita coisa também. Eu nunca fugi da Justiça e também não vou. Eu vou responder de peito aberto até o final", declarou.

O caso que levou à abertura do processo envolve imagens de câmeras de segurança exibidas pelo Fantástico que mostram um episódio em que Cartolouco teria encostado um cigarro aceso na orelha da então namorada e, em seguida, dado um tapa no rosto dela durante uma discussão em uma rua de São Paulo.

Segundo a reportagem, a ex-namorada relatou um relacionamento de pouco mais de nove meses marcado por ofensas, violência psicológica e agressões físicas. O programa também ouviu outras duas ex-companheiras do influenciador, que relataram episódios semelhantes de violência.

"Esse vídeo aqui jamais vai ser feito, ou foi feito, para deslegitimar a causa, a luta, de maneira alguma. Só foi feito para eu mostrar o meu lado da história, para contar o outro lado, e para mostrar como que tem matérias que se não for bem feita, se não for correta, acaba com a vida das pessoas", disse o influenciador.

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