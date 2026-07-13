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VIOLÊNCIA CONTRA MULHER Cartolouco vira réu por violência após ex-namorada denunciar agressões e queimadura com cigarro Outras duas ex-namoradas de Lucas Strabko relataram episódios semelhantes

O Fantástico, da TV Globo, exibiu neste domingo, 13, imagens de uma das agressões que levaram o influenciador Lucas Strabko, conhecido como Cartolouco, a se tornar réu por violência física e psicológica contra a ex-namorada. As gravações mostram o momento em que ele encosta um cigarro aceso na orelha da mulher e, instantes depois, dá um tapa em seu rosto durante uma discussão em uma rua de São Paulo. Ele nega as acusações.

Em entrevista ao programa, a ex-namorada, que pediu para não ter a identidade revelada, afirmou que as imagens registram apenas um dos episódios de um relacionamento de pouco mais de nove meses. Segundo ela, o namoro começou de forma intensa, com frequentes demonstrações de carinho e atenção. Com o passar do tempo, porém, o comportamento do influenciador mudou e deu lugar a agressões físicas, violência psicológica e ofensas.

As agressões verbais vieram antes da violência física, segundo o relato da vítima. "Já ouvi que eu era um câncer, puta, vagabunda", afirmou ao Fantástico. A situação se agravou durante uma viagem do casal a Cusco, no Peru, no início de dezembro do ano passado

Segundo a ex-namorada, a discussão começou depois que ela voltou do banheiro de um bar. Cartolouco teria arrancado o escapulário que ela usava e cuspido nela ainda no estabelecimento. Já no hotel, passou a agredi-la com tapas e chutes. Ela também afirma que o influenciador tentou aplicar um golpe conhecido como "mata-leão" e destruiu seu celular durante a discussão.

As imagens exibidas pelo Fantástico foram registradas semanas depois, na madrugada de 31 de janeiro. Conforme o relato da vítima, o casal voltou ao mesmo bar onde havia iniciado o relacionamento. Ao deixar o local, Cartolouco passou a acusá-la de traição e jogou um copo com bebida em seu rosto.

Na sequência, as câmeras de segurança mostram o influenciador encostando um cigarro aceso na orelha da mulher. Fotografias exibidas pelo programa registram a queimadura provocada pela agressão. Instantes depois, outra câmera flagra o momento em que ele dá um tapa no rosto da então namorada.

Após a agressão, a mulher atravessou a rua e permaneceu próxima a um bar, onde havia outras pessoas. "Pensei: vai que ele me dá um outro tapa. Pelo menos agora tem a chance de alguém visualizar e presenciar isso", afirmou.

Frequentadores do local perceberam a discussão e intervieram. Segundo a vítima, Cartolouco deixou a região logo depois.

O Fantástico também ouviu outras duas ex-namoradas do influenciador. Elas relataram episódios semelhantes de violência durante os relacionamentos.

Gabriela Augusto, que manteve um relacionamento de três anos com Cartolouco, afirmou ter sido queimada no rosto com um cigarro. Ela também relatou agressões com chutes e puxões de cabelo. Outra ex-namorada, que atualmente mora em Londres e pediu para não ser identificada, afirmou que sofria agressões físicas e era alvo constante de insultos. Segundo ela, o influenciador mudava completamente de comportamento logo após os episódios de violência.

As duas mulheres disseram que nunca registraram denúncia contra o influenciador. No caso da ex-namorada agredida em janeiro, porém, a denúncia foi aceita. Lucas Strabko se tornou réu e responderá por agressão física e violência psicológica.

As três mulheres afirmaram conviver até hoje com as consequências dos relacionamentos. A ex-companheira que vive em Londres disse que seu maior arrependimento foi não ter denunciado o influenciador. "Eu sabia que isso ia acontecer com mais gente. Eu só não tinha condição na época", declarou.

Em nota enviada ao Fantástico, Lucas Strabko negou as acusações. Segundo o influenciador, durante a viagem ao Peru foi a então namorada quem, em uma crise de ciúmes, passou a ofendê-lo e a arremessar objetos, inclusive o próprio celular, contra ele.

O influenciador declarou ainda que, mesmo após o registro do boletim de ocorrência, os dois voltaram a se encontrar.

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