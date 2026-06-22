"Cartomargem": laboratório de fotografia encenada encerra inscrições nesta segunda-feira (22)

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Estão abertas até esta segunda-feira (22) as inscrições para o “Cartomargem”. O projeto é um laboratório gratuito de fotografia encenada idealizado pela multiartista Ingrid Veloso e com conceito inspirado nos arquétipos presentes em cartas oraculares.

Os participantes desenvolverão interpretações artísticas para dois Arcanos Maiores do Tarô, explorando narrativas e simbolismos como ferramentas de criação. Neste processo, eles serão acompanhados por uma equipe formada por cenógrafo, figurinista, preparadora corporal e fotógrafa.

Segundo a assessoria de imprensa do laboratório, a convocatória é aberta a todas as pessoas interessadas. Serão selecionados 11 participantes e a escolha “priorizará candidaturas de pessoas negras, indígenas, LGBTQIAPN+, povos e comunidades tradicionais de terreiro, povos ciganos, pessoas com deficiência e outros grupos historicamente sub-representados nos espaços artísticos e culturais”.



A inscrição deve ser feita por meio do preenchimento de um formulário na internet. Totalizando uma carga horária de 30 horas, o projeto terá cinco encontros, sendo um online.

As produções das obras serão realizadas na Escola Municipal de Artes João Pernambuco, no bairro da Várzea, na Zona Oeste do Recife, todos os sábados do mês de julho, das 8h às 12h. Os participantes terão direito a alimentação, auxílio para transporte e cachê de R$ 300 (frequência mínima de 75% e participação da sessão fotográfica para recebimento do valor).

Além de Ingrid Veloso na fotografia e na consultoria do tarô, a equipe envolvida conta com Foster de Barros (cenografia), Rebeca Gondim (preparação de corpo) e Patrícia Souza (figurinista). Os encontros ainda terão os registros do processo de criação feitos por Priscila Ferraz (relatoria poética).

A produtora Br3cha assina a realização do “Cartomagem: fotografia encenada”, com direção executiva da Mola Projetos e apoio da Escola Municipal de Artes João PernambucoO projeto conta com o incentivo público do Sistema de Incentivo à Cultura do Município do Recife (SIC), da Prefeitura da Cidade do Recife.

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