Cartório aceita registrar filho de Seu Jorge como Samba: "Preservação de vínculos africanos"

O Cartório de Registro Civil do 28º Subdistrito da Capital, de São Paulo, aceitou registrar o filho do cantor Seu Jorge com o nome de Samba, segundo nota da Associação dos Registradores de Pessoas Naturais do Estado de São Paulo (Arpen-SP) divulgada nesta quinta-feira.

Na terça-feira, o cantor tentou registrar o filho recém-nascido com o nome, mas o cartório se recusou. O argumento era de que se trata de um nome "incomum" e que poderia vir a ridicularizar a criança. A decisão da oficial responsável, Katia Cristina Silencio Possar, foi baseada no artigo 55 da Lei 6.015, de 31 de dezembro de 1973.

Nesta quinta-feira, uma explicação dos pais foi enviada ao cartório justificando a escolha do nome Samba para a criança. Diante dos argumentos da família, o cartório decidiu optar pelo registro do nome:

Diante das razões apresentadas, que envolvem a preservação de vínculos africanos e de restauração cultural com suas origens, assim como o estudo de caso que mostrou a existência deste nome em outros países, formei meu convencimento pelo registro do nome escolhido, que foi lavrado no dia de hoje, disse Katia Possar em nota.

O filho de Seu Jorge e da terapeuta Karina Barbieri nasceu na maternidade São Luiz Star, no último domingo. Segundo o cantor, o nome foi escolhido por se conectar tanto com a música brasileira quanto às origens africanas.

