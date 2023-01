A- A+

Cultura Caruaru abre edital para apresentações artísticas no período Pré-Carnavalesco A seleção será realizada, exclusivamente, com artistas caruaruenses

Artistas e grupos culturais de Caruaru podem se inscrever, a partir desta terça-feira (3), no edital de credenciamento para o período Pré-Carnavalesco, aberto pela Prefeitura de Caruaru. Os proponentes precisam ser exclusivamente de Caruaru. Este ano, as prévias acontecerão de 9 a 11 de fevereiro e contará com diversos polos multiculturais.

O credenciamento tem como finalidade, a criação de um banco de dados, com o objetivo de fomentar a cultura local e promover a difusão da produção artística dos caruaruenses. As inscrições serão realizadas de 3 a 20 de janeiro e devem ser feitas através do email: [email protected], nos formatos de PDF ou JPG, não sendo admitidos materiais que estejam na nuvem, drive ou em qualquer outra forma.

Poderão participar do edital: Pessoa Jurídica, de natureza cultural, com ou sem fins lucrativos, desde que o CNAE corresponda a atividade para a qual o proponente se inscreveu e Pessoa Física maior de 18 anos.

Para o processo de inscrição, o candidato deve anexar as seguintes documentações:

Pessoa Física

Formulário de inscrição devidamente preenchido e assinado pelo proponente (Anexo I);

Material artístico para análise da proposta;

Pessoa Jurídica

Formulário de inscrição devidamente preenchido e assinado pelo proponente ou representante legal (Anexo I);

Material artístico para análise da proposta;

No caso de associações civis, apresentar a ata de registro dos associados e/ou contrato de exclusividade.

O processo de avaliação das propostas (triagem dos materiais obrigatórios e análise artística) será realizado em etapa única, pela equipe técnica da Fundação de Cultura de Caruaru, que além da documentação, avaliará a qualidade e compatibilidade artística para se apresentar no pré-carnaval de Caruaru, a qual, o artista, coletivo, banda, ou grupo estará apto ou não apto. Não sendo atribuída qualquer nota.

Confira o calendário:

Publicação do credenciamento -02 de janeiro de 2023

Inscrições - De 03 a 20 de janeiro de 2023

Análise das propostas - De 23 a 24 de janeiro de 2023

Divulgação de quem está apto a se apresentar - 25 de Janeiro de 2023

Veja também

Redes sociais Com 13 milhões de seguidores, Mirella Santos tem perfil no Instagram derrubado