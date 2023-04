A- A+

SÃO JOÃO 2023 Caruaru abre os festejos juninos nesta sexta-feira (28); confira programação "São João da Roça" dá o pontapé no Agreste pernambucano, com programação na Zona Rural da cidade

O forrobodó tradicional da "Capital do Forró", Caruaru, Agreste pernambucano, começa nesta sexta-feira (28) em localidades da Zona Rural da cidade, com programação de pé de serra levado por atrações diversas, entre elas Santanna, O Cantador, Liv Moraes e Joquinha Gonzaga.



Diferente de outras edições, a festa em Caruaru foi antecipada e vai para além dos 30 dias que já de costume mobilizam os fãs dos festejos juninos na cidade.



Este ano pelo menos 13 localidades da Zona Rural vão ser contempladas com apresentações em formato à moda antiga, em cima de um caminhão-palco.





Quadrilhas, bacamarteiros, bandas de pífano e grupos de dança também integram a programação, que inicia a partir das 18h30 percorrendo de forma itinerante os distritos, entre eles Gonçalves Ferreira, Murici e Malhada de Barreira.



Programação:



São João da Roça



Sexta-feira (28) - Gonçalves Ferreira

Santanna, O Cantador

Batalhão de Bacamarteiros 17

Banda de Pífanos Arrasta Pífano

Grupo de Dança Flor e Barro

18h30 - Forró Quentão

20h30 - Santanna, o Cantador

22h30 - Marquinhos Café

Sábado (29) - Malhada de Barreira Queimada

Joquinha Gonzaga

Banda de Pífanos Alvorada

Quadrilha Molecodrilha

Batalhão de Bacamarteiros 19

18h30 - Banda do Batista

20h30 - Joquinha Gonzaga

22h30 - Forró Chicote

Domingo (30) - Murici

Liv Moraes

Banda de Pífanos Vitoriano Jovem

Batalhão de Bacamarteiros 21

Quadrilha Tradicional Arrasta Pé

18h30- Joana Angélica

20h30- Liv Moraes

22h30 - Del Feliz

Veja também

Celebridades Fotos do cantor sertanejo Gusttavo Lima são utilizadas em site pornô. Entenda