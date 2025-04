A- A+

SÃO JOÃO Caruaru antecipa festejos do São João do Nordeste com evento itinerante nesta sexta (25) São João de Caruaru deste ano conta com mais de 1400 atrações em 27 polos

Caruaru antecipa o início da celebração de umas das maiores festas populares do Brasil, o São João do Nordeste. A festa junina começa nesta sexta-feira (25), com shows de Geraldinho Lins e Assisão, em uma das 13 comunidades da zona rural do município, que vão receber as apresentações através do caminhão-palco.

Neste ano, o São João de Caruaru vai perdurar por 65 dias, contando com mais de 1400 atrações em 27 polos na cidade, localizada no Agreste pernambucano. O evento itinerante conhecido como ''São João na Roça'' promove atrações regionais, trios pé de serra, grupos de bacamarteiros, companhias de dança, quadrilhas e bandas de pífanos.

O São João de Caruaru tem como tema ''De fazenda à capital do São João'', que faz jus ao título de Capital do Forró e à tradição cultural da cidade. Por conta disso, 83% da programação será composta por artistas do gênero, que vão do xote ao arrasta-pé. Além disso, os 27 polos também contarão com shows de sertanejo, axé, gospel, samba, rap, pagode, reggae e MPB e apresentações de diferentes linguagens, como dança, repente, poesia, teatro e cinema.

Tendo o palco volante como uma iniciativa de popularizar a festa, levando ela aos moradores das vilas e comunidades rurais, ''São João na Roça'' terá apresentações de nomes da música pernambucana, como Benil, Irah Caldeira e Josildo Sá

Entre os estreantes, estão nomes como Léo Foguete, Seu Desejo, Natanzinho Lima, Tribo de Jáh, Sem Compromisso, os Filhos de Gandhy e Vanessa da Mata.

Artistas conhecidos do público voltam a se apresentar na festa, que vai até o dia 28 de junho, como Wesley Safadão, Elba Ramalho, João Gomes, Ivete Sangalo, Solange Almeida, Dorgival Dantas, Léo Santana, Matheus e Kauan, Henry Freitas, Zezé Di Camargo, Xand Avião, Matheus e Kauan e Bruno e Marrone.

