Caruaru anuncia programação com João Gomes no palco principal na noite do dia 24; confira

Tal qual ocorreu o ano passado, foi no Dia de São José - celebrado nesta quarta-feira (19) - que a programação do São João de Caruaru foi divulgada pela prefeitura da cidade, através da Fundação de Cultura, em coletiva realizada no Centro Multicultural do Alto Moura.



O início da festa, que traz como tema em 2025 “ De Fazenda à Capital do São João”, em menção à história da cidade, será em 25 de abril em distritos da Zona Rural da cidade com o São João na Roça.



E será no distrito de Lajes a abertura, com Geraldinho Lins e Assião. A programação na Zona Rural segue até 24 de maio.



Com a presença de artistas locais e do prefeito do município Rodrigo Pinheiro, entre outros nomes, no decorrer do anúncio o vídeo com o jingle da festa, gravado pelo cantor Batista Lima, também foi divulgado com o mote “São João de Caruaru do mundo todo é o melhor”.



Já os homenageados da edição 2025 do São João de Caruaru são Coroné Cornélio, personagem vivido pelo ator, poeta e artista plástico Lamartine Duarte, Patrimônio Vivo da cidade. Jota Lima, cantor com trajetória iniciada nos anos de 1970 e Luísa Maciel (em memória), artista plástica.



PROGRAMAÇÃO:



Pátio de Eventos



Sábado, 31 de maio

Orquestra de Pífanos de Caruaru & Maestro Mozart Vieira

Matheus Vini

Ivete Sangalo

Solange Almeida



Domingo, 1º de junho

Thayse Dias

Limão Com Mel

Mastruz Com Leite

Caninana



Sexta, 6

Elba Ramalho

Léo Foguete

Atração surpresa



Sábado, 7

Douglas Leon

Wesley Safadão

Seu Desejo



Domingo, 8

Renan Cruz

Cavaleiros do Forró

Dorgival Dantas

Murilo Huff



Quinta, 12

Guilherme Topado

Calcinha Preta (Atemporal)

Léo Magalhães



Sexta, 13

Renatto Pires

Adelmário Coelho

Léo Santana

Tarcísio do Acordeon



Sábado, 14

Nathália Calasans

Vítor Fernandes

Raphaela Santos



Domingo, 15

Fael Mariz

Batista Lima

Bell Marques

Zé Vaqueiro



Quinta, 19



Noite Católica:



Anjos de Resgate

Eliana Ribeiro



Sexta, 20

PV Calado

Matheus 7 Kauan

À Vontade



Sábado, 21

Forrozão Tropykália

Zé Neto & Cristiano

Henry Freitas



Domingo, 22

Cantor Juarez

Mateus Santos

Leonardo

Zezé Di Camargo



Segunda, 23

Daniel

Mari Fernadez

Felipe Amorim



Terça, 24

Klever Lemos

João Gomes

Jonas Esticado



Sexta, 27

Erik Land

Heitor Costa

Natanzinho Lima



Sábado, 28

Forró Gigantes

Jorge de Altinho

Xand Avião

Bruno & Marrone



Veja programação em todos os polos:







