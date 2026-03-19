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SÃO JOÃO 2026 Caruaru anuncia programação com Luan Santana no palco principal na noite do dia 21; confira Com 27 polos, programação conta com nomes como Gusttavo Lima, Elba Ramalho, Nattan e Joelma

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A programação oficial do São João de Caruaru 2026 foi divulgada pela prefeitura da cidade, por meio da Fundação de Cultura, em coletiva realizada no Centro Multicultural do Alto do Moura, no Dia de São José, celebrado anualmente nesta quinta-feira (19).

O tema deste ano é ''Tecido de tradições, costurando gerações'', em menção à história da cidade, um dos principais polos têxteis do Brasil. A festa na Capital do Forró acontece de 25 de abril até 28 de junho. A abertura será com maestro Mozart Vieira e Orquestra de Pífanos de Caruaru, formada por mulheres, além de Nádia Maia e Elba Ramalho - madrinha da orquestra.

A organização confirmou Luan Santana, além de nomes como Gusttavo Lima, Eliane e Nação Zumbi no São João de Caruaru 2026. Destaque para A Nossa Drilha, levando a tradição dos trios elétricos à Avenida Agamenon Magalhães com shows de Claudia Leitte, É o Tchan e Elifas Junior.



A divulgação aconteceu com a presença de artistas locais, do prefeito do município, Rodrigo Pinheiro; do presidente da Fundação de Cultura de Caruaru, Hérlon Cavalcanti; entre outros nomes.

Nesta edição de 2026, quatro mulheres são homenageadas do São João de Caruaru. Anastácia, conhecida como a Rainha do Forró, autora de clássicos como ''Eu Só Quero Um Xodó''; Dona Mércia Pinheiro (em memória), exemplo de devoção à Nossa Senhora de Fátima e mãe do prefeito de Caruaru; Nádia Maia, representante do forró pé de serra; e Prazeres Barbosa, atriz caruaruense das mais premiadas de Pernambuco.



Veja a programação:

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