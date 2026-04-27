Caruaru recebe Festival Agreste Aceso, com shows gratuitos de artistas autorais da Região
Festival inicia na próxima sexta-feira (1º), com shows, feira criativa e atividades formativas
Com Gabi da Pele Preta, Vitória do Pife e Bella Kahun entre as atrações, a partir da próxima sexta-feira (1º), Caruaru recebe a primeira edição do Festival Agreste Aceso, pensado para celebrar o cancioneiro autoral da Região.
Serão três dias de apresentações musicais gratuitas, além de feira criativa e atividades formativas. O evento acontece nas proximidades do bar Metal Beer, especificamente na Rua Antônio Satú e na Casa Cultural Respira.
Empreendedores de moda, gastonomia e artes visuais, entre outros setores, também participam do festival, que conta com incentivo do Funcultura 2023/2024 (Edital do Programa de Fomento à Produção em Música de Pernambuco), através da Secretaria de Cultura do estado e da Fundarpe.
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Programação Musical
Marcado para começar às 19h, Adonay (Caruaru), Virgulados (Belo Jardim), Luanda Luá (Surubim) e Gabi da Pele Preta, também caruaruense, abrem o festival na sexta-feira.
No dia seguinte é a vez de Mozart Oliveira (Gravatá), Zé Barreto de Assis (Bezerros), Vitória do Pife (Caruaru) e Bella Kahun (Garanhuns), ocuparem o palco.
Ações e oficina
Ainda no sábado, o festival promove atividades formativas na Casa Cultural Respira. Por lá vai rolar a roda de conversa "A Coletividade no Fazer Artístico - Caminhos e Impactos", com Everson Melo, Gabi da Pele Preta e Vitória do Pife.
E no domingo, último dia do festival, Gael Vila Nova, idealizador do evento, toma a frente da oficina "Lançamento Musical no Cenário Independente". Interessados podem realizar a inscrição, gratuita, via Sympla.
PROGRAMAÇÃO
1ª Edição do Festival Agreste Aceso
Sexta-feira (1º)
Feira Criativa a partir das 19h
19h30 - Adonay
20h40 - Virgulados
21h50 - Luanda Luá
23h - Gabi da Pele Preta
Sábado (2)
Feira Criativa a partir das 19h
19h30 - Mozart Oliveira
20h40 - Zé Barreto de Assis
21h50 - Vitória do Pife
23h - Bella Kahun
Roda de Conversa: "A Coletividade no Fazer Artístico - Caminhos e Impactos"
Com Gabi da Pele Preta, Everson Melo e Vitória do Pife
Quando: Sábado (2), às 9h
Onde: Casa Cultural Respira - Casa Cultural Respira - Rua Dr. José Mariano, 159, Caruaru
Inscrições gratuitas via Sympla
Oficina Lançamento Musical no Cenário Independente
Com Gael Vila Nova
Quando: Domingo (3), às 14h
Casa Cultural Respira - Rua Dr. José Mariano, 159, Caruaru
Inscrições gratuitas via Sympla
SERVIÇO
1ª Edição do Festival Agreste Aceso/Shows
Quando: de sexta-feira (1º) a domingo (3)
Onde: Rua Antônio Satú, Caruaru
Informações: @casaculturalrespira
Atividades Formativas
Onde: Casa Cultural Respira - Rua Dr. José Mariano, 159, Caruaru