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MÚSICA Caruaru recebe Festival Agreste Aceso, com shows gratuitos de artistas autorais da Região Festival inicia na próxima sexta-feira (1º), com shows, feira criativa e atividades formativas

Com Gabi da Pele Preta, Vitória do Pife e Bella Kahun entre as atrações, a partir da próxima sexta-feira (1º), Caruaru recebe a primeira edição do Festival Agreste Aceso, pensado para celebrar o cancioneiro autoral da Região.



Serão três dias de apresentações musicais gratuitas, além de feira criativa e atividades formativas. O evento acontece nas proximidades do bar Metal Beer, especificamente na Rua Antônio Satú e na Casa Cultural Respira.



Empreendedores de moda, gastonomia e artes visuais, entre outros setores, também participam do festival, que conta com incentivo do Funcultura 2023/2024 (Edital do Programa de Fomento à Produção em Música de Pernambuco), através da Secretaria de Cultura do estado e da Fundarpe.



Programação Musical

Marcado para começar às 19h, Adonay (Caruaru), Virgulados (Belo Jardim), Luanda Luá (Surubim) e Gabi da Pele Preta, também caruaruense, abrem o festival na sexta-feira.



No dia seguinte é a vez de Mozart Oliveira (Gravatá), Zé Barreto de Assis (Bezerros), Vitória do Pife (Caruaru) e Bella Kahun (Garanhuns), ocuparem o palco.



Ações e oficina

Ainda no sábado, o festival promove atividades formativas na Casa Cultural Respira. Por lá vai rolar a roda de conversa "A Coletividade no Fazer Artístico - Caminhos e Impactos", com Everson Melo, Gabi da Pele Preta e Vitória do Pife.

E no domingo, último dia do festival, Gael Vila Nova, idealizador do evento, toma a frente da oficina "Lançamento Musical no Cenário Independente". Interessados podem realizar a inscrição, gratuita, via Sympla.

PROGRAMAÇÃO



1ª Edição do Festival Agreste Aceso

Sexta-feira (1º)

Feira Criativa a partir das 19h

19h30 - Adonay

20h40 - Virgulados

21h50 - Luanda Luá

23h - Gabi da Pele Preta

Sábado (2)

Feira Criativa a partir das 19h

19h30 - Mozart Oliveira

20h40 - Zé Barreto de Assis

21h50 - Vitória do Pife

23h - Bella Kahun



Roda de Conversa: "A Coletividade no Fazer Artístico - Caminhos e Impactos"

Com Gabi da Pele Preta, Everson Melo e Vitória do Pife

Quando: Sábado (2), às 9h

Onde: Casa Cultural Respira - Casa Cultural Respira - Rua Dr. José Mariano, 159, Caruaru

Inscrições gratuitas via Sympla



Oficina Lançamento Musical no Cenário Independente

Com Gael Vila Nova

Quando: Domingo (3), às 14h

Casa Cultural Respira - Rua Dr. José Mariano, 159, Caruaru

Inscrições gratuitas via Sympla

SERVIÇO

1ª Edição do Festival Agreste Aceso/Shows

Quando: de sexta-feira (1º) a domingo (3)

Onde: Rua Antônio Satú, Caruaru

Informações: @casaculturalrespira



Atividades Formativas

Onde: Casa Cultural Respira - Rua Dr. José Mariano, 159, Caruaru

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