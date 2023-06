A- A+

Música Caruaru recebe projeto cultural em homenagem a Jacinto Silva neste domingo (25); saiba mais "Jacinto é Festa", do premiado cantor e produtor musical Herbert Lucena, preserva e divulga obra do coquista para as novas gerações

"Capital do Forró" e palco do "Maior e Melhor São João do Mundo", Caruaru se prepara para receber o projeto cultural "Jacinto é Festa", idealizado pelo premiado cantor e produtor cultural Herbert Lucena, será apresentado ao público no Polo Azulão neste domingo (25), às 20h.

O evento vai celebrar a cultura nordestina e enaltecer a obra do aclamado compositor Jacinto Silva, um dos maiores representantes do ritmo "Coco" e da cultura nordestina, que deixou um legado musical inestimável. O projeto "Jacinto é Festa" surge como uma homenagem merecida, preservando e divulgando sua obra para as novas gerações.

O projeto reúne artistas de destaque dos estados de Pernambuco, Alagoas, Rio Grande do Norte e Paraíba, regiões que possuem uma forte influência do "Coco de Roda". Com duetos e solos, 12 artistas se unem para interpretar o vasto repertório de Jacinto Silva: Luizinho Calixto, Renilda Cardoso, Lula Viegas, Walmir Silva, Azulinho, Mel Nascimento, Mary Alves, Poesia Musicada no Pandeiro, Eliezer Setton, Cosme Rogério, Khrystal e o próprio Herbert Lucena.

A experiência é acompanhada por banda composta por dez músicos, sob a direção e arranjos do multi-instrumentista Alexandre Rasec. Herbert Lucena guiará o espetáculo, trazendo à vida as músicas de Jacinto Silva. O show contará ainda, como Mestre de Cerimônias, com o jornalista e poeta caruaruense Hérlon Cavalcanti.

SERVIÇO

Projeto “Jacinto é Festa”

Quando: Domingo (25), às 20h

Onde: Polo Azulão (rua Armando da Fonte - Caruaru/PE)

