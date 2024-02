A- A+

SÃO JOÃO 2024 Caruaru revela primeiras atrações do São João 2024; saiba quais são os artistas confirmados

A programação oficial do São João de Caruaru 2024, no Agreste de Pernambuco, será divulgada no dia 19 de março. Antes da data oficial, a prefeitura já adiantou as duas primeiras atrações confirmadas da festa.

O primeiro nome revelado desta edição foi o de Jorge de Altinho. Compositor da música "Capital do Forró", o artista ficou de fora do São João de Caruaru nos dois últimos anos e, agora, retorna à festividade.

Outra atração anunciada na mais famosa festa junina do Estado é a cantora Simone Mendes. A artista já esteve outras vezes na programação, como dupla com a irmã e, no ano passado, em carreira solo pela primeira vez.



As datas das apresentações já divulgadas ainda não foram reveladas. Com 72 dias de programação e 27 polos espalhados pela cidade, o São João de Caruaru receberá o público de 19 de abril a 29 de junho.

