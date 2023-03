Carva de Samba retorna para edição especial neste domingo

A- A+

O tradicional domingo de samba, que virou point certo para os recifenses, trouxe diversas bandas de pagode para o Terraço Carvalheira. Após um período sem acontecer, o Carva de Samba retorna para edição especial, que acontece neste domingo, 19 de março, a partir das 17h.



O agito será comandando por Rafa Mesquita, com o Rafa In Samba, Sambarrasta e Samba das Antigas. Além disso, a festa contará com comandas de consumo individual, garantindo o acesso do público ao cardápio selecionado para a ocasião.

Nesta edição, que chega para matar a saudade do público, todo o espaço do restaurante, localizado na cobertura do Shopping Recife, será utilizado. Para aqueles que quiserem marcar presença no pagodinho do Terraço Carvalheira, a entrada custa R$40,00, podendo ser adquirida a partir das 14h, no local. Quem desejar reservar uma mesa ou tirar dúvidas sobre o Carva de Samba, podem entrar em contato por meio do telefone: (81) 99197-1188.

Serviço

Carva de Samba – Terraço Carvalheira

19 de março (domingo) – Rafa In Samba, Sambarrasta e Samba das Antigas

A partir das 17h

Entrada R$ 40,00 (valor único)

