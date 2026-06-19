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SHOW "Carvalheira na Fogueira Vila Forró" estreia na Paraíba com shows de Zé Vaqueiro e Felipe Amorim Primeira edição do evento reúne grandes nomes da música nacional, estrutura premium e dois palcos durante dois dias de programação

Campina Grande, na Paraíba, recebe nesta sexta-feira (19) e sábado (20), a primeira edição do Carvalheira na Fogueira Vila Forró. A novidade no calendário junino é resultado da parceria entre as produtoras Carvalheira, Vybbe e Luan Promoções, que prometem transformar o espaço em um dos principais polos de entretenimento do "Maior São João do Mundo".

Durante os dois dias de programação, o público poderá conferir apresentações de alguns dos principais nomes da música brasileira, em uma mistura de forró, sertanejo, pagode e música eletrônica. Entre as atrações do palco principal estão Zé Vaqueiro, Nattan, Xand Avião, Menos é Mais, Matheus e Kauan, Henry Freitas, Léo Foguete, Felipe Amorim, Samyra Show e Lipe Lucena.

Já o palco Vila Dreams será dedicado à música eletrônica e receberá artistas como Cat Dealers, Liu, Rooftime, JØRD, D-Nox, Ashibah, Bruno Be, Chemical Surf e Riascode.

Segundo a assessoria, além da programação musical, o evento aposta em uma estrutura inédita, com cenografia exclusiva, áreas de conforto e serviços premium para proporcionar uma experiência diferenciada ao público durante as festividades juninas.

A organização orienta que os participantes cheguem com antecedência para facilitar o acesso ao espaço e aproveitar a programação desde a abertura dos portões. Os últimos ingressos para a sexta-feira (19) ainda estão disponíveis na plataforma Sympla, enquanto as entradas para o sábado (20) já estão esgotadas. O transfer oficial, com saída do Spazzio até o local do evento, também pode ser adquirido pela plataforma de vendas. A organização informa ainda que o festival não contará com estacionamento oficial.

Confira a programação completa:

Sexta-feira (19) – Abertura dos portões às 17h

Palco Vila

• Zé Vaqueiro

• Menos é Mais

• Henry Freitas

• Felipe Amorim

• Samyra Show

Vila Dreams – Abertura às 15h

• Cat Dealers

• Liu

• Rooftime

• JØRD

Sábado (20) – Abertura dos portões às 17h

Palco Vila

• Nattan

• Xand Avião

• Matheus e Kauan

• Léo Foguete

• Lipe Lucena

Vila Dreams – Abertura às 15h

• D-Nox

• Ashibah

• Bruno Be

• Chemical Surf

• Riascode

Serviço

"Carvalheira na Fogueira Vila Forró"

Quando: 19 e 20 de junho

Onde: Vila Forró - Vila Forró, 27, Lagoa Seca, Campina Grande (PB)

Ingressos: a partir de R$ 750 via Sympla, disponíveis apenas para o dia 19 (sexta-feira)

@carvalheira.nafogueira

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