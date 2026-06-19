"Carvalheira na Fogueira Vila Forró" estreia na Paraíba com shows de Zé Vaqueiro e Felipe Amorim
Primeira edição do evento reúne grandes nomes da música nacional, estrutura premium e dois palcos durante dois dias de programação
Campina Grande, na Paraíba, recebe nesta sexta-feira (19) e sábado (20), a primeira edição do Carvalheira na Fogueira Vila Forró. A novidade no calendário junino é resultado da parceria entre as produtoras Carvalheira, Vybbe e Luan Promoções, que prometem transformar o espaço em um dos principais polos de entretenimento do "Maior São João do Mundo".
Durante os dois dias de programação, o público poderá conferir apresentações de alguns dos principais nomes da música brasileira, em uma mistura de forró, sertanejo, pagode e música eletrônica. Entre as atrações do palco principal estão Zé Vaqueiro, Nattan, Xand Avião, Menos é Mais, Matheus e Kauan, Henry Freitas, Léo Foguete, Felipe Amorim, Samyra Show e Lipe Lucena.
Já o palco Vila Dreams será dedicado à música eletrônica e receberá artistas como Cat Dealers, Liu, Rooftime, JØRD, D-Nox, Ashibah, Bruno Be, Chemical Surf e Riascode.
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Segundo a assessoria, além da programação musical, o evento aposta em uma estrutura inédita, com cenografia exclusiva, áreas de conforto e serviços premium para proporcionar uma experiência diferenciada ao público durante as festividades juninas.
A organização orienta que os participantes cheguem com antecedência para facilitar o acesso ao espaço e aproveitar a programação desde a abertura dos portões. Os últimos ingressos para a sexta-feira (19) ainda estão disponíveis na plataforma Sympla, enquanto as entradas para o sábado (20) já estão esgotadas. O transfer oficial, com saída do Spazzio até o local do evento, também pode ser adquirido pela plataforma de vendas. A organização informa ainda que o festival não contará com estacionamento oficial.
Confira a programação completa:
Sexta-feira (19) – Abertura dos portões às 17h
Palco Vila
• Zé Vaqueiro
• Menos é Mais
• Henry Freitas
• Felipe Amorim
• Samyra Show
Vila Dreams – Abertura às 15h
• Cat Dealers
• Liu
• Rooftime
• JØRD
Sábado (20) – Abertura dos portões às 17h
Palco Vila
• Nattan
• Xand Avião
• Matheus e Kauan
• Léo Foguete
• Lipe Lucena
Vila Dreams – Abertura às 15h
• D-Nox
• Ashibah
• Bruno Be
• Chemical Surf
• Riascode
Serviço
"Carvalheira na Fogueira Vila Forró"
Quando: 19 e 20 de junho
Onde: Vila Forró - Vila Forró, 27, Lagoa Seca, Campina Grande (PB)
Ingressos: a partir de R$ 750 via Sympla, disponíveis apenas para o dia 19 (sexta-feira)
@carvalheira.nafogueira