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CARNAVAL 2027

Carvalheira na Ladeira divulga programação com Anitta, Belo e Priscila Senna entre as atrações

Marcado para acontecer entre os dias 6 e 9 de fevereiro, edição está com pré-venda aberta

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Pré-venda do Carvalheira na Ladeira 2027 foi aberta nesta terça (29), com line-up completo anunciadoPré-venda do Carvalheira na Ladeira 2027 foi aberta nesta terça (29), com line-up completo anunciado - Foto: Anitta (André Nicolau/Divulgação) //Belo (Divulgação) // Priscila Senna (Rafael Melo/Arquivo Folha de Pernambuco)

De Jorge e Mateus a Léo Santana, passando ainda por Simone Mendes, Alceu Valença, Thiaguinho, Anitta e Priscila Senna, o Carvalheira na Ladeira divulgou nesta terça-feira (29) o line-up completo da edição marcada para os dias 6, 7, 8 e 9 de fevereiro de 2027 em Olinda.

Com pré-venda aberta no Sympla pelas próximas 48h para clientes do Bradesco, e valores de R$ 1.170 reais (por dia), a festa vai contar também com os DJ's residentes Korossy, Damata e Botelho.

Veja programação:

Sábado, 6 de fevereiro
Jorge e Mateus - Armin Van Buuren - Menos É Mais - Henry Freitas - Natanzinho Lima - Dubdogz - Felipe Amorim - Mc Cabelinho - Syon Trio - Eric Land - Jammil - Raí Saia Rodada

 

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Domingo, 7 de fevereiro
Anitta - Fisher - Xand Avião - Matheus e Kauan - Belo - Léo Foguete - Dilsinho - Timbalada - Wiu - Kadu Martins - Locos - Lipe Lucena

Segunda, 8 de fevereiro
Pedro Sampaio - Wesley Safadão - Thiaguinho - Léo Santana - Panda - Matheus Fernandes - Cat Dealers - Priscila Senna convida Joyce Alane - Teto - Nuzio Medeiros - Math Gomes - Matheus Alves

Terça, 9 de fevereiro
Vintage Culture - Nattan - Alceu Valença - Simone Mendes - Dennis - Zé Vaqueiro - Pericles - Mari Fernandez - Banda Eva - Kevin O Chris - Rogerinho - Doozie - Ariel B

Residentes: Korossy - DaMata - Botelho

SERVIÇO
Carvalheira na Ladeira 2027
Quando: de 6 a 9 de fevereiro
Onde: Olinda
Ingressos (pré-venda clientes Bradesco) a partir de R$ 1.170 via Sympla
Informações: @carvalheiranaladeira

 

 

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