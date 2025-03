A- A+

CARNAVAL 2025 Carvalheira na Ladeira reúne grandes nomes da música em segundo dia de festa Evento acontece até a terça-feira de Carnaval (4), no Parque Memorial Arcoverde, em Olinda



O Carvalheira na Ladeira mostrou que tem mesmo a estrutura de grandes festivais. Instalado no Parque Memorial Arcoverde, em Olinda, o evento de Carnaval reuniu nomes de peso da música, atraindo um público eufórico para cada atração.

O line up começou às 13h, continuando ao longo da tarde e o fim da noite. Entre as atrações, o cantor sertanejo Gustavo Mioto, que já tem uma relação antiga com Pernambuco.

Mioto gravou o seu DVD comemorativo de 10 anos de carreira, no Recife, assumindo o entusiasmo que é voltar para as bandas de cá.

Em entrevista para a Folha de Pernambuco, antes de subir ao palco, adiantou: “Eu adaptei todas as músicas tristes. Então, se for pra chorar, que seja dançando”, brincou.

O cantor também entregou que não é bom de dançar frevo - e nenhum outro ritmo - “Tenho um problema muito grande, tenho dois pés esquerdos e nenhum é bom (…) Mas vai que baixa um Carlinhos de Jesus”, contou aos risos.

Logo depois, É o Tchan garantiu a nostalgia que o brasileiro adora. O vocalista Beto Jamaica também recebeu nossa equipe, e destacou que o grupo baiano ultrapassa gerações.

“Já estamos quase na quarta geração. Por isso, estamos nos preocupando em também fazer novas músicas. Cada ano que passa, a gente vai fazendo uma música de Carnaval nova”, resumiu.

Xand Avião, por mais um ano, subiu ao palco, fazendo o público cantar seus maiores sucessos do forró. Na lista, "Alô, tô num bar" e "Chupa que é de uva" - música dos tempos do Aviões do Forró.

Ninguém ficou parado também na apresentação da Timbalada, que trouxe a força da percussão baiana.

“A gente tem essa preocupação de vir aqui pra deixar nosso axé, nossa música (...) E o Carvalheira na Ladeira já é uma entidade, no qual já somos de casa há muito tempo”, garantiu o vocalista Denny Denan.

Na sequência, Henry Freitas trouxe seu repertório animado, além de convidar Juliette para cantar o novo feat. ‘Eu Vou Aí’.

Por volta das 22h, Anitta iniciou seu show entregando hits que são sucesso no Brasil e no mercado exterior.

Em uma apresentação eletrizante, a carioca não parou por um minuto ao revisitar as músicas da sua carreira, axé e até uma homenagem ao Carnaval de Pernambuco, cantando “Frevo Mulher”.

Confira nas fotos:

Público eufórico no Carvalheira na Ladeira (Foto: Helena Yoshioka/Carvalheira na Ladeira/Divulgação)

Beto Jamaica, do É o Tchan (Foto: Helena Yoshioka/Carvalheira na Ladeira/Divulgação)

Bruna Griphao (Foto: Vans Bumbeers/Carvalheira na Ladeira/Divulgação)

Frevo no Carvalheira na Ladeira (Foto: Alex Woloch/Carvalheira na Ladeira/Divulgação)

Gustavo Mioto ( (Foto: Ariel Martini/Carvalheira na Ladeira/Divulgação)

Vanessa Lopes (Foto: Vans Bumbeers/Carvalheira na Ladeira/Divulgação)

Maysa (Foto: Vans Bumbeers/Carvalheira na Ladeira/Divulgação)

Estrutura no Parque Memorial Arcoverde, em Olinda (Foto: Ariel Martini/Carvalheira na Ladeira/Divulgação)

