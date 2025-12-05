Cary-Hiroyuki Tagawa, ator de 'Mortal Kombat', morre aos 75 anos

A- A+

O ator Cary-Hiroyuki Tagawa morreu nessa quinta-feira (4), em Santa Bárbara, nos Estados Unidos, aos 75 anos. Com carreira consolidada, o japonês participou de diversos filmes, como "Mortal Kombat" (1995), "Pearl Harbor" (2001), "Planeta dos Macacos" (2001) e "Sempre ao seu lado" (2009).

A família do ator usou as redes sociais para informar que a causa da morte foi um derrame. Os familiares também lamentaram a perda e agradeceram o fãs. A morte de Tagawa, segundo eles, foi pacífica e cercada por entes quridos.

“É com o coração pesado que dizemos adeus a uma das pessoas mais maravilhosas para quem poderíamos trabalhar. Ele faleceu pacificamente, cercado por sua família, devido a um derrame; infelizmente, ele já vinha sofrendo por causa de um derrame anterior", diz a família em comunicado.

"Graças a vocês, os fãs incríveis, sua alma viverá para sempre por meio das memórias e do apoio de vocês! Pedimos paciência, pois a família solicita privacidade enquanto atravessa este difícil período de luto. Descanse em paz, rei Cary — nós todos te amaremos por toda a eternidade", completa.

