Casa AMP Cirativa recebe o "Esquenta Pré AMP 2024", nesta sexta-feira (19)

A Casa AMP Criativa (Rua do Príncipe, 225) recebe, nesta sexta-feira (19), a partir das 20h, a o "Esquenta Pré AMP 2024", uma prévia da mostra competitiva do Festival Pré AMP 2024, marcada para os dias 2 e 3 de fevereiro, no palco do Cais da Alfândega, Bairro do Recife.



A grade de atrações da prévia traz os Djs Muzambo e Renato L, a cantora Platônica, a bateria feminina

de samba Sambadeiras e, diretamente de Salvador, a dupla Vitrolab, formada pelos irmãos Guga (guitarra e voz) e Marcelo Barbosa (voz, baixo e programações), que mixam sons eletrônicos com ritmos afro-brasileiros e latinos e contam já com dois discos lançados.



O Esquenta Pré AMP 2024 é gratuito, mas os convites são limitados e precisam ser retirados através do link na bio da conta no Instagram @oficial_amp. O evento é apoiado pelo Governo do Estado, através da Fundarpe.

