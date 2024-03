Casa Astral abre seleção para artesãs para integrar o projeto Fluxus

A- A+

Com o objetivo de dar visibilidade e fortalecer a cadeia produtiva do artesanato no Recife, a Casa Astral lançou, nesta semana, chamada pública para seleção de mulheres artesãs que integrarão mais um ciclo do Laboratório de Inovação em Artesanato - LAB ARTESÃS, por meio do projeto “FLUXUS - CO-CRIAÇÃO DE SABERES E PRÁTICAS ARTESANAIS FEMININAS”. As inscrições vão até o dia 25 de março.

Serão selecionadas cinco mulheres artesãs, que se juntarão a outras três artesãs residentes da Casa Astral para um total de 11 encontros – sendo três online e três presenciais – que acontecerão nos meses de abril e maio. As atividades presenciais acontecerão na própria Casa Astral e em espaços de acolhimento social no Recife. Acesse AQUI o formulário de inscrição.

Entre os assuntos que serão abordados nos encontros, estão: discussão de políticas públicas; difusão de pesquisas no campo das artes-manuais; compartilhamento de técnicas ancestrais e suas versões contemporâneas; experimentações em grupo para co-criação com inovação; transmissão de saberes com ferramentas do ambiente digital.

“A formação do grupo irá proporcionar trocas de experiências, numa perspectiva intergeracional feminina, envolvendo participantes de três gerações, onde será incentivado o diálogo sobre trajetórias, métodos, tipos de materiais, contexto social e perspectivas de continuidade dos fazeres artesanais”, diz Guida Gomes, artesã e gestora da Casa Astral.

“Iremos co-criar novas formas do pensar e do fazer artesanal, numa jornada que vai gerar novas possibilidades e criações coletivas, a partir do intercâmbio de conhecimentos entre as participantes", conclui.

As artesãs selecionadas receberão uma bolsa no valor de R$ 1.500, o que inclui despesas com transporte, materiais e produções. As artesãs inscritas deverão ter disponibilidade de emissão de Nota Fiscal para o projeto.

As candidatas serão selecionadas a partir dos seguintes critérios:

- Trajetória profissional/ Criatividade e Inovação/ Relação com técnicas artesanais tradicionais;

- Pelo menos 50% negras/pretas e 20% a LGBTQIAPN+;

- Ser integrante de Coletivos/Redes/ONGs que trabalham a linguagem do artesanato com potencial de multiplicação em seus territórios;

- Disponibilidade de tempo para participar das ações do projeto.



SERVIÇO

Chamada Pública a Artesãs - Projeto Fluxus: Co-criação de saberes e práticas artesanais femininas (novo ciclo do LAB ARTESÃS)

Inscrições: De 11 a 25 março de 2024

Formulário de inscrição: https://bit.ly/3Ter2EB

Resultado: 02 de abril de 2024 (o resultado da seleção será divulgado no perfil do Instagram da Casa Astral, e também comunicado via e-mail às inscritas).

Informações: (81) 3019-0724

Veja também

Streaming Netflix confirma 7ª temporada de "Black Mirror" em 2025, com continuação do episódio "USS Callister"