Propriedade de Gene Hackman e esposa era infestado por roedores, dizem autoridades

A propriedade de Gene Hackman e Betsy Arakawa teria sido um "terreno fértil para infestação" antes de suas mortes.

O Departamento de Saúde Pública do Novo México descobriu roedores mortos, fezes e ninhos nas instalações da propriedade do casal avaliada em US$ 4 milhões, de acordo com um relatório obtido pelo TMZ.

Vale lembrar que Arakawa, 65 anos, teria morrido por conta do hantavírus, uma doença causada pelo contato com urina, fezes ou saliva de roedores.

O departamento encontrou fezes destes animais em duas pequenas casas, três galpões, três garagens e dois veículos da propriedade. A casa principal do casal, no entanto, estava preservada.

O casal, no entanto, parecia estar ciente da infestação, já que armadilhas haviam sido colocadas ao redor da propriedade.

Qual foi a causa da morte de Gene Hackman?

O ator americano de 95 anos morreu dias depois, supostamente em 18 de fevereiro, devido a uma insuficiência cardíaca.

Além disso, ele sofria de Alzheimer. Isso explicaria a hipótese considerada pela investigação de que o ator vencedor de dois Oscars não tenha sequer notado a morte de sua esposa.

Quando Gene Hackman e Betsy Arakawa foram encontrados mortos?

Hackman e Arakawa foram encontrados mortos no dia 26 de fevereiro, na casa do casal no Novo México.

Ele estava no chão da cozinha, ao lado de sua bengala e de seus óculos escuros, enquanto ela foi encontrada em um dos banheiros com o aquecedor portátil ligado.

Ao lado dos corpos estava também o de Zinna, um dos cães do casal.

De acordo com um relatório preparado pelo laboratório veterinário do Departamento de Agricultura de Los Angeles e obtido pela Associated Press, o cão provavelmente morreu de desidratação e fome.

Os outros dois cães que eles tinham foram resgatados e encaminhados para a adoção.

