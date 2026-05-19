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FESTA Casa Bacurau comemora cinco anos com festival gratuito na Rua da Aurora Evento de encerramento das comemorações reúne música, diversidade cultural e ocupação urbana no Centro da cidade, com atrações como BNegão, Cannibal, Brega.com e Orquestra de Bolso

A Rua da Aurora, no Centro do Recife, será palco de uma grande celebração cultural no próximo dia 30 de maio.

A Casa Bacurau – que funciona ali pertinho, na Rua do Lima, 100 – realizará um festival gratuito em comemoração aos seus cinco anos de atividades, ocupando o espaço em frente ao Bar do Caranguejo com shows e apresentações a partir das 15h.

O line-up reúne artistas de diferentes vertentes musicais, refletindo a proposta da casa de estimular encontros entre estilos, públicos e expressões culturais. Entre as atrações confirmadas estão BNegão, Cannibal, Brega.com e Orquestra de Bolso.

O acesso será gratuito, mediante retirada antecipada de ingressos pela plataforma Shotgun, medida adotada para organização do acesso e segurança do público.

A iniciativa pretende transformar a via pública em um ambiente aberto à convivência, reunindo diferentes linguagens artísticas, identidades e manifestações culturais.

Criada com foco em fortalecer produções independentes e ampliar espaços de representatividade, a Casa Bacurau se firmou, ao longo dos últimos anos, com uma atuação voltada ao acolhimento de artistas da cena alternativa, da comunidade LGBTQIAPN+ e de propostas que circulam fora dos circuitos tradicionais da cidade.

A programação do festival aposta justamente na mistura de sonoridades e atmosferas, aproximando o hip hop, o brega, o rock, o frevo e a música eletrônica em uma mesma celebração.

O repertório passa pela força de BNegão, com o projeto BNegão Bota Som, pela identidade popular do brega, com a banda Brega.Com, pelo clima roqueiro do DJ set de Cannibal, além das referências do frevo, com a Orquestra de Bolso, e da música eletrônica. O resultado, segundo a proposta da Casa Bacurau, é uma mistura intensa e diversa que traduz o espírito irreverente do espaço cultural.

“Ter artistas tão diferentes dividindo o mesmo palco é a materialização daquilo que a gente acredita enquanto espaço cultural. É acesso, representatividade e troca. É ocupar a rua com alegria, diversidade e posicionamento”, destaca a produção da Casa Bacurau, em release enviado à imprensa.

O evento encerra uma agenda comemorativa que vem acontecendo ao longo de maio, marcada por festas, encontros e ações culturais que celebram a trajetória da casa no Recife.

SERVIÇO

Casa Bacurau 5 anos - A Festa Agora é na Rua

Com BNegão, Brega.Com, Cannibal DJ Set, Orquetsra de Bolso e mais

Quando: 30 de maio, a partir das 15h

Onde: Rua da Aurora (em frente ao Bar do Caranguejo), Santo Amaro - Recife-PE

Acesso gratuito, mediante retirada antecipada de ingresso, no Shotgun

Instagram: @casabacurau

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