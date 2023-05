A- A+

Música Casa Chivas se despede com música eletrônica e tributo a Tim Maia em Boa Viagem; saiba mais Projeto abriu as portas no mês passado e conta com workshops, shows, festas e drinks

A Casa Chivas se despede neste fim de semana. Nesta sexta-feira (26), a partir das 20h, acontecem os shows das bandas Dizmaia, Benza e Coff, além do Dj Mau Lopes e o projeto de música eletrônica Infa & Friends. Já no sábado (27), acontece a festa Nexxt com o Dj Bokki (ESPANHA), além dos DJs Nog, Luna, Thema e FMenezs.

A Casa Chivas abriu as portas no mês passado e conta com uma programação extensa com talks, workshops, shows, festas e drinks.

Pela primeira vez o projeto está sendo realizado em uma capital do Nordeste do Brasil, em uma mega estrutura no Loft de Boa Viagem, que foi todo repaginado para receber o evento, incluindo um bar com uma experiência sensorial com drinks exclusivos.

