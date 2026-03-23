"Casa, Comida e Alma Lavada", peça com Bianca Rinaldi e Rodrigo Phavanello, chega ao Recife
Comédia teatral ganha apresentação no Teatro do Parque neste sábado (28), às 19h
Bianca Rinaldi e Rodrigo Phavanello estrelam o espetáculo “Casa, Comida e Alma Lavada”. A comédia teatral será apresentada no Recife pela primeira vez neste sábado (28), com sessão às 19h, no Teatro do Parque.
Em cena, os atores dão vida ao casal Tânia Mara e Luís Alberto. Dividida em episódios, a peça conduz o espectador ao longo de vinte anos de relacionamento, passando por diferentes fases da vida a dois.
O texto, escrito por Américo Nouman Jr. e Ricardo Tibau, usa o humor para tratar dos altos e baixos de uma relação. Situações comuns do dia a dia, frustrações e afetos que fazem parte da convivência compõem a narrativa, que alterna os pontos de vista feminino e masculino.
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Com direção de Rogério Fabiano, a peça aposta na identificação do público. Os personagens dialogam diretamente com a plateia, revelando pensamentos que costumam permanecer ocultos e, em um momento de clímax, reconhecem o valor da caminhada conjunta.
Serviço:
Espetáculo “Casa, Comida e Alma Lavada”
Quando: sábado (28), às 19h
Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vista - Recife
Ingressos a partir de R$ 70, através do site Sympla
Informações: (81) 98463-8388
*Com informações da assessoria de imprensa.