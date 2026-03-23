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TEATRO "Casa, Comida e Alma Lavada", peça com Bianca Rinaldi e Rodrigo Phavanello, chega ao Recife Comédia teatral ganha apresentação no Teatro do Parque neste sábado (28), às 19h

Bianca Rinaldi e Rodrigo Phavanello estrelam o espetáculo “Casa, Comida e Alma Lavada”. A comédia teatral será apresentada no Recife pela primeira vez neste sábado (28), com sessão às 19h, no Teatro do Parque.

Em cena, os atores dão vida ao casal Tânia Mara e Luís Alberto. Dividida em episódios, a peça conduz o espectador ao longo de vinte anos de relacionamento, passando por diferentes fases da vida a dois.

O texto, escrito por Américo Nouman Jr. e Ricardo Tibau, usa o humor para tratar dos altos e baixos de uma relação. Situações comuns do dia a dia, frustrações e afetos que fazem parte da convivência compõem a narrativa, que alterna os pontos de vista feminino e masculino.



Com direção de Rogério Fabiano, a peça aposta na identificação do público. Os personagens dialogam diretamente com a plateia, revelando pensamentos que costumam permanecer ocultos e, em um momento de clímax, reconhecem o valor da caminhada conjunta.

Serviço:

Espetáculo “Casa, Comida e Alma Lavada”

Quando: sábado (28), às 19h

Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vista - Recife

Ingressos a partir de R$ 70, através do site Sympla

Informações: (81) 98463-8388



*Com informações da assessoria de imprensa.

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