Arte Casa Criatura entra no circuito descentralizado da 23º Fenearte com exposição coletiva; confira O espaço criativo recebe a exposição "A Cara do Brasil", com curadoria de Max Motta em parceria com a ACABRA Produções

A Casa Criatura, em Olinda, será um dos pontos descentralizados da 23º Fenearte, entre os dias 5 e 16 de julho. O espaço criativo recebe a exposição "A Cara do Brasil", com curadoria de Max Motta em parceria com a ACABRA Produções.

Na 6ª edição da exposição, nove talentosos artistas dos mais diversos segmentos de atuação vão trabalhar juntos. Amanda Lira, Afro G, Pedro Monte, Lua Melo, Tiagoarts, Mike Sselva, Tainha, Cristxine e Isac Filho - foram convidados para participar de um laboratório criativo único. Sob a orientação de Max Motta, eles terão a oportunidade de aprimorar suas habilidades e explorar novas técnicas, participando de monitorias e oficinas.

A Casa Criatura recebe a exposição "A Cara do Brasil", com curadoria de Max Motta

A exposição final apresentará uma variedade de expressões artísticas que capturam a essência e a diversidade do Brasil, resultado do trabalho colaborativo realizado durante o laboratório de criação. Os visitantes poderão apreciar as obras e adquirir produtos desenvolvidos pelos artistas, levando para casa um pedaço dessa experiência única.

A participação da Casa Criatura no circuito descentralizado da Fenearte propõe um ambiente imersivo e inspirador para os amantes da arte e da cultura brasileira. Uma vasta programação cultural com música, arte e cine-clube também vão compor as ações no espaço.



Serviço:

Casa Criatura no circuito descentralizado da 23º Fenearte

De 5 e 16 de julho

Endereço: R. de São Bento, 344 - Carmo, Olinda - PE, 53020-060

Entrada gratuita

Instagram da @casacriatura

