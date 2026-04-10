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CASA DA CULTURA Casa da Cultura - 50 Anos: dança, exposições e ações formativas celebram aniversário do espaço Comemoração acontece nesta terça (14), com programação celebrativa no decorrer do mês de abril

Um dos espaços mais simbólicos da memória pernambucana, como edificação secular e em importância histórica, a Casa da Cultura Luiz Gonzaga celebra nesta terça-feira (14) 50 anos, com atividades artísticas e formativas diversas.



Com programação estendida durante todo o mês de abril, as cinco décadas da casa, gerida pelo Governo do Estado e tombada como Patrimônio de Pernambuco na década de 1980, serão celebradas com dança, exposições, apresentações e visitas guiadas.

Para esta terça-feira, produtos desenvolvidos por jovens da Fundação de Atendimento Socieducativo de Pernambuco (Funase) serão expostos em uma feirinha e o espetáculo teatral "Vozes e Memórias nos 50 Anos da Casa da Cultura" também integra a programação do espaço - localizado no bairro de São José, centro da cidade.









O acesso ao público é gratuito e alunos da EREM Oliveira Lima vão participar das atividades.

E até a quinta-feira, 16, haverá visitas mediadas (por agendamento), artesanato assinado por jovens da Funase, vivência de dança com Neguinho do Frevo e exibição de um mini documentário sobre os 50 anos do espaço.

"A Casa da Cultura é um dos maiores símbolos da capacidade de ressignificação do nosso patrimônio. Um espaço que foi por muitos anos um presídio hoje é lugar de encontro, criação e valorização da cultura pernambucana.



Ao completar 50 anos como centro cultural, reafirma seu papel como equipamento vivo, que conecta tradição e contemporaneidade, fortalece a economia criativa e amplia o acesso da população às diversas linguagens artísticas”, ressalta a vice-presidente da Fundarpe atualmente em exercício, Lidiane Pessoa.

A Casa da Cultura

Atualmente em funcionamento com comércio de artesanato e programação nos ciclos festivos da cidade - carnavalesco, junino e natalino - a Casa da Cultura também é espaço para cursos de formações e apresentações artísticas que envolvem, por exemplo, espetáculos no Teatro Clenio Wanderley, entre outras ações culturais.

Outrora funcionando como Casa de Detenção do Recife, o espaço foi aberto em 1855. Erguida em formato de cruz, o prédio segue modelo europeu no estilo 'pan-óptico' - que permitia, à época, vigilância de todos os corredores de celas a partir de uma guarnição.

Crédito: Silla Cadengue/Fundarpe



Nomes como os de Miguel Arraes, Francisco Julião e do escritor Graciliano Ramos são alguns entre os célebres que passaram por lá como encarcerados.

E foi na primeira gestão do então governador Miguel Arraes (1963-1964) que a casa foi transformada em um centro cultural - iniciativa interrompida pelo Golpe de 1964 e retomada em seguida.

Internamente, são mais de 100 celas divididas em três blocos (raios). O térreio e os dois andares da casa estão ocupados, na atualidade, por lojas, lanchonetes, restaurantes e sedes de associações e também pela administração do prédio.



O Teatro Clênio Wanderley, a Sala Jota Soares e outra da reserva técnica do Museu da Imagem e do Som (Mispe) compõem também o espaço - que tem, ainda na área externa, um anfiteatro. A Casa também conta com feira agroecológica às sextas-feiras.



"Tanto os ciclos e formações oferecidos via Fundarpe quanto os eventos agendados por agentes externos colaboram com a formação de plateia para diversas linguagens e para a visibilidade do equipamento, firmando a casa como espaço de cultura e lazer para todo o Estado", ressalta a gestora da Casa da Cultura, Jaqueline Araújo.



Ela cita também a visita regular de grupos escolares de instituições públicas e privadas. De acordo com a gestora, em 2026 já foram contabilizadas a visita de mais de 500 estudantes.

Ocupação de pautas

Interessados em ocupar espaços da Casa da Cultura como a Sala Jota Soares e o Palco Nelson Ferreira (anfiteatro), com eventos como oficinas, espetáculos e palestras, podem solicitar agendamento - para o primeiro semestre deste ano.



O pedido deve ser feito pro e-mail ([email protected]). Para o segundo semestre, será feito um chamamento público via redes sociais e outros meios.



Para o mesmo endereço de e-mail e via contato telefônico (81) 3184-3152), podem ser solicitadas visitas escolares.



As instituições de ensino podem visitar o espaço sem agendamento, mas o guia só será disponibilizado se for feito um contato prévio.



Programação - 50 Anos da Casa da Cultura Luiz Gonzaga

Acesso gratuito



Terça-feira, 14

- Feirinha com produtos feitos por jovens da Funase (das 9h às 16h)

- Apresentação teatral do espetáculo "Vozes e Memórias nos 50 Anos da Casa da Cultura", sob condução de Marcelo Maracá - das 16h às 17h



Quinta-feira, 16

- Artesanato feitos por jovens da Funase (das 15h às 17h)



Sábado, 18



- Vivências de dança com Neguinho do Frevo (das 11h às 12h



Quarta-feira, 22



- Mini documentário sobre os 50 anos da Casa (17h)



De 14 a 24 de abril

- Instalação "Mesa Posta: 50 anos de artesanato na Casa da Cultura"

De 15 a 24 de abril

- Mostra do artista Isac Vieira



De 15 a 30 de abril

- Exposição de arte naif, de Leando Loureiro



SERVIÇO

Celebração dos 50 anos da Casa da Cultura

Quando: a partir desta terça (14)

Onde: Casa da Cultura Luiz Gonzaga - Rua Floriano Peixoto, São José, Recife

Acesso gratuito

Informações: @casadaculturadepernambuco



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