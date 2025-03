A- A+

DIA DO ARTESÃO Dia do Artesão ganha celebração na Casa da Cultura - Luiz Gonzaga Data será comemorada nesta quarta (19) com programação dedicada a artistas que residem no equipamento cultural

Tradições e identidades produzidas com as próprias mãos. Assim são definidos os trabalhos dos artesãos, que têm uma data a ser celebrada: nesta quarta-feira (19) é o Dia do Artesão - instituído pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 2012.



Para comemorar, na Casa da Cultura - Luiz Gonzaga, a partir das 14h haverá programação voltada aos profissionais residentes no equipamento cultural.



Gratuito, o evento vai contar com produção de artesanato e bate-papo, além de intervenções mediadas pelos artistas que, na ocasião, vão compartilhar seus conhecimentos e trajetória com os visitantes.



"O Dia do Artesão é uma ótima oportunidade para celebrar a riqueza do artesanato local, além de valorizar mestres e mestras que preservam tradições, saberes e técnicas manuais", ressalta Lila Schnaider, gestora da Casa da Cultura.



Confecção de instrumentos musicais, pinturas em camisas, xilogravuras, crochê e artesanato indígena são algumas das atividades que o público vai poder conferir no decorrer da programação, que segue até as 17h.



A Casa da Cultura Luiz Gonzaga é gerida pelo Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria Estadual de Cultura (Secult-PE) e Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe).



Serviço

Dia do Artesão na Casa da Cultura - Luiz Gonzaga

Quando: Quarta-feira (19), das 14h às 17h

Onde: Casa da Cultura Luiz Gonzaga - Av. Floriano Peixoto, s/n, São José

Acesso gratuito

Informações: @casadaculturadepernambuco // @culturape

Veja também