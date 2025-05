A- A+

CASA DA CULTURA Casa da Cultura de Pernambuco: oficina de xilogravura, shows e feira integram agenda de maio Atividades no espaço iniciam nesta quarta (14) com a 23º Semana Nacional dos Museus

Uma séria de atividades culturais com feira, shows e oficinas integram a programação de maio da Casa da Cultura de Pernambuco - Luiz Gonzaga, com início nesta quarta-feira (14) com a 23º Semana Nacional dos Museus.



Com acesso gratuito, a agenda inclui linguagens artísticas diversas, entre elas a dança, a arte e a música.



A ideia é promover a ocupação criativa do equipamento cultural - gerido pelo Governo do Estado, através da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe) e Secretaria de Cultura de Pernambuco (Secult).



Semana Nacional dos Museus

Nesta quarta-feira (14) a Casa da Cultura inicia a programação com a 23ª Semana Nacional dos Museus, que traz o tema "O Futuro dos Museus em Comunidades em Rápida Transformação".



Na ocasião, a Orquestra de Sanfonas - Sanfonas para Elas e a Banda de Forró As Fulô se apresentam no palco Nelson Ferreira (área externa), a partir das 15h.







Alunos da Escola Estadual Oliveira Lima também participam da ação, realizada pelo Museu do Barro de Caruaru e da Secretaria da Mulher de Caruaru.



Feira nas sextas

Nas próximas sextas-feiras deste mês de maio, das 7h às 12h, será realizada a Feira Orgânica da Casa da Cultura - ocupando o passeio em frente ao anfiteatro.



Frutas, verduras, plantas e adubos, entre outros produtos, vindos da comunidade de Palmeiras, em Chã Grande, Zona da Mata pernambucana, serão oferecidos.



Um café da manhã com bolos regionais, pamonha, canjica e queijos artesanais, entre outras opções, integra as novidades da ação, que conta com o apoio da Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Palmeiras (APPRP).

Hip Hop e Samba das Pretas

Ministrada por Anderson Dimas, nos sábados 17, 24 e 31 de maio das 11h às 12h20 acontece a oficina "Popping e Hip Hop Dance - Danças Urbanas".



O propósito é trabalhar as danças urbanas para pessoas interessadas em aprender sobre os fundamentos do popping - estilo de dança urbana que utiliza contrações e relaxamentos rápidos dos músculos para criar movimentos.



A atividade ocorre na sala J. Soares (2º andar do raio sul). Interessados podem realizar a inscrição gratuitamente através do telefone (81) 3184-3152.

Já entre os próximos dias 19 e 22 de maio o espaço recebe as oficinas de Backstage, no Teatro Clênio Wanderley, e a de Musicografia Braille, na sala J. Soares - amnas integram o projeto "Samba das Pretas".



Para as atividades, ainda serão abertas as inscrições.

PROGRAMAÇÃO COMPLETA



Quarta-feira, 14



- 23ª Semana Nacional dos Museus - Sanfonas para Elas & Banda de Forró As Fulô

Das 15h às 16h30

Onde: Palco Nelson Ferreira (área externa)

Sextas-feiras 16, 23 e 30 de maio



- Feira Orgânica da Casa da Cultura

Das 7h às 12h

Onde: Passeio em frente ao anfiteatro



Sábados 17, 24 e 31 de maio



- Popping e Hip Hop Dance - Danças Urbanas

Onde: Sala J. Soares (2º andar do raio sul)

Inscrição pelo telefoe (81) 3184-3152

Segunda a quinta-feira, 19 a 22 de maio

- Samba das Pretas/Oficina de Backstage

Das 9h às 11h

Onde: Teatro Clênio Wanderley (2º andar do raio sul)

Inscrições ainda serão abertas

- Samba das Pretas/Oficina de Musicografia Braille

Das 9h às 11h

Onde: Sala J. Soares (2º andar no raio sul)

Inscrições ainda serão abertas

Sábados 24 e 31 de maio

- Dançart - Danças Populares na Casa da Cultura

Das 13h às 16h

Onde: Sala J. Soares (2º andar no raio sul)

Inscrições neste formulário (15 vagas)



Quarta-feira, 28 de maio

- Oficina de Xilogravura com Severino Borges

Das 14h às 17h

Onde: Sala 304 (2º andar do raio leste)

Inscrições pelo Instagram ou pelo telefone (81) 9 8101-6787

R$ 250

- Experimento Cênico "Mátria"

15h

Onde: Anfiteatro (área externa)

Acesso gratuito

28/05 - Quarta-feira

SERVIÇO

Programação de maio da Casa da Cultura de Pernambuco - Rua Floriano Peixoto, Bairro de São José

Até 28 de maio



