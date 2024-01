A- A+

CULTURA POPULAR Casa da Rabeca promove a 28ª Festa de Reis neste sábado (6) Entre as atrações, o Cavalo Marinho Flor de Manjerona, formado só por mulheres

Fechando a série de celebrações do ciclo natalino, a Família Salustiano promove, neste sábado (6), a 28ª edição da tradicional Festa de Reis, na Casa da Rabeca, em Olinda. A partir das 18h, o festejo reunirá três grupos de Cavalo Marinho no espaço: Boi de Luz, Boi Matuto e Flor de Manjerona.

Esta última traz um diferencial todo especial para a festa: ao contrário dos demais grupos de cavalo marinho, que, tradicionalmente, são formados apenas por homens, o Flor de Manjerona inova ao trazer uma formação 100% feminina, dos personagens ao banco – formação instrumental do folguedo.

O acesso à 28ª Festa de Reis é gratuito. O espaço conta com amplo estacionamento e segurança (R$20,00), além de área gastronômica.

Cultura Popular

A Festa de Reis – ou Reisado - chegou ao Brasil pelos colonizadores portugueses e marca o encerramento do ciclo Na Casa da Rabeca, o evento foi criado pelo idealizador do espaço, o saudoso rabequeiro Mestre Salustiano – falecido em 2008 - reunindo grupos de Cavalo Marinho para celebrar a data com apresentações culturais que se estendem por toda a noite.

O reisado é uma das mais tradicionais manifestações culturais brasileiras, em especial no Nordeste. As apresentações reúnem grupos de personagens ricamente vestidos – como o Mestre, Mateus e Catirina – e outros figurantes – que simulam batalhas por meio de cantos e danças em celebração ao Dia de Reis. Segundo a tradição cristã, ocasião em que o menino Jesus recebeu a visita dos três Reis Magos.

SERVIÇO

28ª Festa de Reis - com os cavalo marinhos Boi Matuto, Boi de Luz e Flor de Manjerona

Quando: sábado (6), a partir das 18h

Onde: Casa da Rabeca | Rua Curupira, 340, Cidade Tabajara – Olinda/PE

Entrada gratuita / Estacionamento: R$ 20

Informações: (81) 99606-0181

Veja também

FAMOSOS Alain Delon vai processar filho por revelar seu estado de saúde em entrevista