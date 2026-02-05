A- A+

Carnaval 2026 Casa de Alceu Valença é decorada com girassóis para o Carnaval Imóvel histórico, no Sítio Histórico de Olinda, faz alusão à próxima turnê do artista

Praticamente às vésperas de o Bloco Bicho Maluco Beleza tomar a Rua da Aurora (próximo domingo, 8), o casarão do cantor e compositor Alceu Valença, no Sítio Histórico de Olinda, recebeu decoração temática em alusão à sua próxima turnê.

E o imóvel que já é parada obrigatória dos turistas, ganhou um plus para as fotos. A casa fica na Rua de São Bento.

A fachada do sobrado recebeu girassóis, em celebração aos 80 anos do cantor, que, a partir de março, dará início à turnê "Alceu Valença 80 Girassóis", passando pelas cinco regiões do Brasil. No Recife, desembarca n 15 de maio, no Classic Hall, e é apresentada pelo Banco do Brasil.

O bloco

Alceu coloca literalmente o bloco na rua nos próximos dias 7 e 8 de fevereiro. O Bicho Maluco Beleza, fundado em 1992, desfila no Recife no domingo pré-Carnaval (8/2), levando foliões à Rua da Aurora, e em São Paulo, um dia antes.

O repertório do bloco percorre toda a carreira do artista, com canções que se tornaram referências do Carnaval de rua e da música popular brasileira - como Anunciação, Morena Tropicana, Táxi Lunar, Girassol, La Belle de Jour, além de Bicho Maluco Beleza, entre outras, apresentando frevo, maracatu, caboclinho, ciranda, turbinados pela energia de Alceu Valença.

*Com informações da assessoria de imprensa

