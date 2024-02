A- A+

leilão Casa de Freddy Mercury em Londres vai a leilão por R$ 189,5 milhões Grande amiga do cantor, Mary Austin, que herdou o imóvel, anunciou a venda após o leilão bem-sucedido dos pertences do vocalista do "Queen"

Garden Lodge, a casa de Freddy Mercury em Londres, vai a leilão por R$ 189,5 milhões ( o equivalente a £ 30 milhões e a US$ 38 milhões). O anúncio, feito pela grande amiga do cantor, Mary Austin, ocorre depois de um leilão bem-sucedido da Sotheby's em setembro passado, no qual mais de US$ 50 milhões foram arrecadados com a venda dos pertences de Mercury, com uma parte dos lucros beneficiando a Mercury Phoenix Trust e a Elton John AIDS Foundation.

Mary herdou a propriedade de Mercury após sua morte, em 1991, e tem vivido aqui desde então. Ela diz que, no início, não tinha certeza se seria saudável para ela morar na casa em meio à tristeza pela morte prematura dele. Mas percebeu que poderia ter uma vida no Garden Lodge e que não precisaria deixá-lo "por alguns anos".

"Na verdade, a casa sempre foi minha apenas no nome", diz Austin, com a voz cheia de emoção. "Eu trabalhei na casa com ele e para ele, e ela sempre será dele. Era o sonho dele, era a visão dele."

Ela se lembra da primeira vez que viu Garden Lodge. Estava acompanhando seu amigo Freddie Mercury enquanto ele procurava uma casa em Londres, em 1980.

"Era um dia de verão, as crianças estavam brincando no jardim e eu estava atrás de Freddie quando entramos. Era tudo tão calmo e pacífico, e isso continuou por toda a casa", diz Austin, falando com exclusividade à Bloomberg News de dentro da propriedade em Kensington. Ela diz que ele decidiu comprar a casa naquele mesmo dia.

"Freddie saiu e disse: 'Diga a eles para tirarem a casa do mercado. Eu lhes darei o preço pedido agora'", contou Mary.

Austin diz que Mercury estava procurando um refúgio em Londres, um lugar onde pudesse criar e trabalhar em sua música em paz, sem ser perseguido pela mídia - e Garden Lodge era o lugar ideal para ele.

"A imprensa o estava perseguindo para que saísse do armário, mas ele não queria, e por que deveria? E isso lhe deu a maravilhosa sensação de que poderia criar, viver e ter privacidade aqui", diz ela.

