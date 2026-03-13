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FAMOSOS Casa de Jota.pê: cantor abre imóvel reformado em vídeo e mostra onde compôs álbum premiado no Grammy Cantor exibe residência em SP após mudanças na decoração, com estúdio, área de convivência renovada e espaço dedicado à criação musical

O cantor e compositor Jota.pê abriu as portas da própria casa em vídeos publicados nas redes sociais e mostrou detalhes do imóvel onde vive em São Paulo. Localizada no bairro da Vila Romana, a residência térrea de cerca de 110 metros quadrados passou recentemente por uma reforma bancada pelo artista, que quis adaptar o espaço ao próprio estilo e à rotina de trabalho.

O imóvel, que é alugado, ganhou intervenções pensadas para tornar o ambiente mais confortável para o cotidiano e o trabalho com criação artística. Entre os destaques está o estúdio particular montado na edícula, onde o cantor compõe, toca e grava. O espaço reúne instrumentos, prêmios e estrutura com isolamento acústico, pensado para favorecer o processo criativo.

“Todas as mudanças na casa foram pensadas para valorizar a convivência porque eu adoro receber. A ideia era criar ambientes com muitos lugares para sentar e compartilhar momentos”, afirma o artista.

Em alta na música brasileira, Jota.pê conquistou três troféus no Grammy Latino de 2024 com o álbum "Se o meu peito fosse o mundo" e a canção "Ouro marrom". Foi justamente na casa mostrada agora nas redes sociais que parte dessas composições nasceu.

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