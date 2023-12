Casa de Manoel Soares é invadida, e apresentador entra em luta corporal com suspeito

A- A+

A casa do ex-apresentador do Encontro Manoel Soares, no bairro do Morumbi, em São Paulo, foi invadida por um assaltante, na noite da última segunda-feira (18).

O apresentador entrou em confronto com o suspeito e o imobilizou. Em comunicado publicado em rede social, Manoel Soares falou que ele e sua família passam bem e estão em segurança. O homem foi detido.

Quando o assaltante invadiu a casa, por volta das 21h, estavam no local quatro filhos do apresentador e um genro dele. Uma funcionária foi rendida em frente ao portão da residência quando ia embora. Ela foi obrigada a voltar e abrir a porta.

Imagens divulgadas pelo programa A Tarde É Sua, da RedeTV!, mostram quando o criminoso entra na sala e obriga um dos filhos de Manoel Soares a se deitar no chão.

O genro de Manoel logo percebeu a ação e desceu as escadas ao lado do apresentador. Em seguida, Soares conversou com o assaltante e foi com ele à área externa da casa.

Ao notar que o homem estava sozinho, Manoel Soares entrou em luta corporal com o bandido e o rendeu com ajuda do genro.

Em comunicado divulgado à imprensa, Manoel Soares ressaltou que não incentiva reações a assaltos e que, diante da circunstância excepcional, agiu em legítima defesa.

O apresentador também espera que o assaltante responda de acordo com a lei após o ocorrido.

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo confirmou que policiais foram acionados e encontraram o suspeito já rendido.

"Policiais militares foram acionados para atenderem a uma ocorrência de roubo à residência e, no endereço indicado, encontraram as vítimas e o suspeito já rendido. Ele foi autuado em flagrante. O homem teria rendido a funcionária do imóvel e entrado na residência, exigindo os pertences dos moradores. Em dado momento, as vítimas perceberam que o criminoso não estava armado e reagiram. O caso foi registrado no 89° DP (Jardim Taboão) e encaminhado ao 34º DP (Morumbi) para investigações"

