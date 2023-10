Casa de Seu Antônio abre as portas em fevereiro, na folia de Olinda

A- A+

O Carnaval de Olinda em 2024 vai ser incrementado pela Casa de Seu Antônio - anfitrião famoso por sua 'Venda', ou melhor, espaço localizado no Poço da Panela, Zona Norte do Recife, costumeiro por reunir multidões para comes, bebes e bate-papos.



Em formato Day Use/All Inclusive, a casa durante a folia de Momo no próximo ano vai funcionar na Rua de São Bento, ao lado da sede da prefeitura.



Além do Open Food e Open Bar, os foliões também vão poder contar com serviço de van, bares, Espaço Beauty, Make & Hair, SPA - com massoterapia, customização e espaços instagramáveis.









O espaço, que ficará aberto durante quatro dias do Carnaval - de 10 a 13 de fevereiro, das 9h às 17h - terá menu assinado por quatro chefs pernambucanos e vista 360 graus para apreciar a folia de Olinda.

O primeiro lote de ingressos está à venda, com valores a partir de R$ 350 no site Evenyx

Serviço

Casa de Seu Antônio no Carnaval de Olinda

Quando: de 10 a 13 de fevereiro de 2024

Onde: Rua de São Bento, 104

Ingressos a partir de R$ 350 no site Evenyx

Informações: (81) 9 9950-1664 // @casadeseuantonioemolinda

