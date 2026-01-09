A- A+

BBB 26 Casa de Vidro: candidatos ao grupo Pipoca serão revelados durante programação especial; confira TV Globo, Globoplay e plataformas digitais se mobilizam em uma agenda dedicada ao reality, nesta sexta (9)

O Portal Gshow divulgou como será a dinâmica de apresentação dos participantes que disputam uma vaga no elenco do Big Brother Brasil 26. O elenco de candidatos ao confinamento será apresentado ao longo da programação da Globo nesta sexta-feira (9), a partir dos intervalos da edição especial da novela Terra Nostra.



Nas diversas entradas do reality na TV Globo, o apresentador Tadeu Schmidt revela nesta tarde 20 candidatos ao grupo Pipoca, mostrando como foi a chegada deles às casas de vidro distribuídas pelas cinco regiões do Brasil. As ações marcam o início de uma cobertura especial que antecede a estreia da 26ª edição do reality, na próxima segunda (12).

Seleção BBB

Após a novela Três Graças, nesta sexta (9) e sábado (10), serão exibidas duas edições do programa Seleção BBB, que vai acompanhar o que acontece nas casas ao longo do dia. Um resumo do que rolou será exibido o Seleção BBB e antes do Fantástico de domingo, dia 11 de janeiro.



O especial é a oportunidade de conhecer melhor os candidatos a brothers e sisters de cada confinamento. O público poderá votar no gshow para decidir quais participantes devem entrar na casa principal. Um homem e uma mulher de cada casa de vidro garantirão uma vaga no BBB 26. Os escolhidos serão anunciados no Seleção BBB de domingo (11).

No gshow, nesta sexta (9), está programado um "esquenta" do reality show trazendo os anúncios da edição, entrevistas com ex-BBBs, as expectativas da audiência e a transmissão, junto com o Globoplay, da Maratona Big Day, que reúne talentos da #RedeBBB para comentar a revelação do elenco.



Chamadas

Serão 10 chamadas do #BBB26 previstas para irem ao ar nesta sexta (9). A primeira delas será exibida pouco antes das 15h, em Terra Nostra. O cronograma é:

1º e 2º intervalos de Terra Nostra (por volta de 15h e 15h15)

2º e 3º intervalos da Sessão da Tarde (por volta de 16h20 e 16h40)

3º e 4º intervalos de Rainha da Sucata (por volta de 17h40 e 18h)

1º e 2º intervalos de Êta Mundo Melhor! (por volta de 18h25 e 18h45)

1º intervalo de Dona de Mim (por volta de 19h55)

1º intervalo de Três Graças (por volta de 21h40)

Crachá BBB

A Globo promove, ainda, a ação Crachá BBB, reunindo com influenciadores locais em cada uma das cinco casas de vidro. Os criadores de conteúdo serão correspondentes oficiais do reality por um dia, cobrindo momentos pontuais, inusitados e divertidos do jogo. Os conteúdos gerados resultam em um reels com os melhores momentos das casas de vidro.

Haverá também cobertura da experiência inédita, BBB Experience, uma réplica da casa mais vigiada do país, no estacionamento do ParkShopping São Caetano do Sul. Em São Paulo, durante o fim de semana, a TV Globo realiza uma ação no Metrô do Tatuapé, com um totem com televisores exibindo as casas de vidro, estimulando o público a votar nos seus candidatos favoritos ao grupo Pipoca. Serão sorteados ingressos para a BBB Experience, além de outros brindes.

À tarde, próximo ao início da abertura das casas de vidro, é realizada a abertura da BBB Experience, em São Caetano do Sul (SP). São mais de 3.400m2 de área total, com a recriação em escala real da casa e dos bastidores do programa. Cerca de 15 ambientes foram recriados, incluindo a área da piscina, a cozinha, o quarto do líder e até a despensa.



E quem entrar na ativação tem, ainda, uma visão privilegiada da casa de vidro da região Sudeste. Com ingressos a partir de 45 reais, a ativação é uma iniciativa realizada em parceria com a Inedit Entertainment, responsável por exposições imersivas de grande sucesso no Brasil.

À noite, a novela das 19h, Dona de Mim, integra a cobertura com uma ação de cross em que a personagem Kami (Giovanna Lancellotti) participa da banca como candidata ao reality.

Paralelamente, o Globoplay promove uma ação para fãs de 9 a 11 de janeiro no ParkShopping São Caetano. Visitantes terão a chance de atender ao Big Fone, que tocará em intervalos específicos, entre 12h e 21h. Quem atender primeiro poderá ganhar brindes exclusivos, cupons Globoplay, ingressos para a BBB Experience ou enfrentar uma "consequência imediata" nos mesmos moldes do programa.



Na sexta (9), a dinâmica contará com a presença de Renata Saldanha, campeã do BBB 25. A ativação acontece próximo à BBB Experience e à casa de vidro da região Sudeste, um dos pontos onde o público poderá conhecer e votar nos participantes que disputarão uma vaga no confinamento.

No sábado (10), o programa É de Casa dedica parte de sua edição ao reality, com a presença de Tadeu Schmidt no estúdio. No mesmo dia, a novela das 21h, Três Graças, traz uma ação de cross em que Arminda (Grazi Massafera) e Josefa (Arlete Salles) conversam sobre as Casas de Vidro.

Já no domingo (11), o Esporte Espetacular promove entradas ao vivo nas cinco casas de vidro espalhadas pelo Brasil. Na parte da noite, o Fantástico exibe um especial em formato de minidocumentário, com foco nos bastidores e no processo de produção do reality.

A pré-estreia da casa mais vigiada do Brasil, no dia 12 de janeiro, começa com cobertura dos matinais Encontro e Mais Você, repercutindo os acontecimentos do fim de semana e convidando o público a acompanhar o início da nova temporada do reality, que terá cobertura completa e ao vivo no Globoplay, 24 horas por dia.

Relembre onde estão as casas de vidro:

Região Norte

Manaus (AM) - Sumaúma Park Shopping, no bairro Cidade Nova

Região Nordeste

Salvador (BA) - Shopping Bela Vista, no bairro Horto Bela Vista

Região Centro-Oeste

Brasília (DF) - Conjunto Nacional, na Asa Norte

Região Sudeste

São Caetano do Sul (SP) – ParkShopping São Caetano

Região Sul

Porto Alegre (RS) - Praia de Belas Shopping, no bairro Praia de Belas

Produzido pelos Estúdios Globo, o BBB 26 tem apresentação de Tadeu Schmidt, produção de Mariana Mónaco, direção-geral de Angélica Campos e Mario Marcondes, produção executiva de Rodrigo Tapias e direção de gênero de Rodrigo Dourado. O programa estreia em 12 de janeiro.



*Com informações do Gshow

